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21:40
Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по энергетическим объектам России
21:37
ВС РФ сбили свои же дроны после приказа Путина: на что пошла Россия ради перемирия
21:33
Хуснуллин вмешался в войну за «золотую» землю в Екатеринбурге, на кону миллиарды
Президент Финляндии возмутился итогами войны с СССР и сделал сравнение с Украиной: чем недоволен Стубб
21:29
В Дагестане автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
21:27
В Госдуме собираются отменить Fan ID
21:20
Тюменцы за бесценок распродают технику, стоявшую когда-то десятки тысяч. Скрин
Путин пообщал наказать ВСУ за Курскую область: главные заявления президента РФ на заседании с Генпрокуратурой
21:15
Стало известно о наследстве Бедроса Киркорова
21:07
«Транснефть»: ВСУ ударом по станции «Кавказская» навредили США
1
21:05
Новым руководителем медцентра катастроф в Челябинске стал главврач Пястолов
Сибирского губернатора отчитали в Москве за предвыборные скандалы
21:00
Пропажа полицейских, арест Камшиловых и Бабкина: главные события Кургана за 19 марта
21:00
Губернатор Артюхов выступил с ежегодным посланием, а «Лукоморье» Пушкина нашли в ЯНАО: события дня
20:55
Адвокат Останина заявил, что белорусские силовики сломали комику ребра, а еще подарили мясорубку
Власти РФ пересчитают размер пенсий в некоторых регионах страны
20:50
К проблеме с мигрантами на Ямале подойдут осторожно: главные сигналы губернатора Артюхова в послании-2025
20:48
Трамп заявил об «очень хорошем» разговоре с Зеленским
1
20:48
Вдова участника СВО из Екатеринбурга почти год не может добиться выплаты
Путин не оставил шансов солдатам ВСУ в Курской области
20:48
В ХМАО вновь поползли слухи об отставке заместителя губернатора. Инсайд
2
20:48
Православный участник СВО Пылков накормил курганских мусульман в Рамадан. Фото, видео
20:47
Пермяков зовут на завод Haval в Тулу собирать автомобили за зарплату в 400 тысяч
1
Киев саботировал частичное прекращение огня: главные заявления Кремля после разговора Путина и Трампа
20:45
Челябинцы распродают садовые участки с домами за бесценок. Фото
2
20:37
Правительство ускоряет восстановление пострадавших от ВСУ приграничных районов
1
20:33
Кулеба заподозрил Зеленского в хитром маневре
В Кремле ответили URA.RU на вопрос о международном признании новых регионов
20:27
Власти ХМАО готовы заплатить крутым IT-шникам миллион рублей
20:26
Песков допустил встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии
20:23
В Тюмени разница стоимости самого дорогого и дешевого жилья достигла 70 раз
В России появилось редкое заболевание вейперов: что такое «попкорновая болезнь» и как ее лечат
20:20
Трое бойцов СВО из ХМАО вернулись из украинского плена
20:19
Из украинского плена вернули три жителя Челябинской области
20:15
ФСБ задержала начальника радиотехнической службы ВМФ
Обломки беспилотника вызвали пожар на нефтебазе в Краснодарском крае: ситуация на данный час
20:11
Финский прокурор обжаловал приговор россиянину Тордену
1
20:08
Тайная сделка по скандальным выборам мэра Березовского срывается: причины недовольства депутатов
1
20:04
Увеличилось число освобожденных из украинского плена свердловчан
У убитых диверсантов нашли в носках флаги Украины с ЕС: карта СВО на 19 марта
20:03
Отчим, жестоко избивший ребенка, сделал заявление в отделе полиции в ХМАО. Видео
1
20:01
От стресса, простуды, усталости: диетолог назвала чай, который лечит
20:01
Каким тюменским дорогам грозит затопление
Школьницу похитили в Красноярском крае и требуют за нее полмиллиона: хронология событий
19:59
На Ямале количество убийств выросло в полтора раза
19:49
В Петербурге жители могут получить страховку от ДТП с самокатами
19:48
Шварценеггер признался, что хранит бюст Путина
Эксперты объяснили, как правильно подобрать посуду для малышей
19:39
«У меня нет слова «боюсь»: Надежда Бабкина назвала 3 главных жизненных принципа
19:35
Из украинского плена вернули жителя Свердловской области
19:35
На Западе заявили об унижении из-за выдвижения внучки нациста Бербок на пост главы ГА ООН
Гладков раскрыл подробности об ударах ВСУ по Белгородской области
19:35
Бизнес на квартирах: выгодно ли курганцам сдавать жилье в аренду
19:33
Гендиректор строительной компании в Санкт-Петербурге обманул более 30 клиентов
19:30
Ямальцы ищут машину с вышкой, чтобы убрать снег с крыши. Фото
В Лондоне судят экс-губернатора Севастополя Овсянникова: кто он такой и как связан с Уралом
19:28
Тюменец, заключивший контракт с Минобороны в ХМАО, освобожден из плена ВСУ
19:27
В Аше остаются подтопленными 95 домов. Фото
19:24
Уолтц и Ушаков договорились о встрече стран в Эр-Рияде
Скандальный губернатор вошел во вкус, зачищая региональные элиты
19:23
На Западе заметили странность в поведении Зеленского после звонка Трампа Путину
19:22
Стали известны первые претенденты на пост губернатора Пермского края
2
19:20
Концерн «Калашников» выпустил новый ЗРК «Крона» для борьбы с дронами
Трамп заявил, что РФ хочет вложиться в экономику США: о чем он рассказал после разговора с Путиным
19:15
Стало известно, сколько денег пермяки тратят на уход за собой
1
19:13
Власть «Уральской рублевки» обязали убрать огромную свалку
1
19:09
В Пермском крае объявили предварительное голосование на выборах губернатора
1
В России запустят новую программу для ветеранов спецоперации
19:07
Ямальские хирурги вытащили пациентку из комы. Фото
2
19:06
Спецпосланник Трампа назвал точные сроки полного прекращения огня
19:05
Бойцы ВСУ спасли россиянина после тяжелого ранения под Суджей
План Трампа — закрыть Украину как антироссийский проект
19:05
«Убери свой телефон»: топ-7 лучших книг для вечернего чтения
19:04
Силовики раскрыли подробности скандала с жестоким избиением отчимом ребенка в ХМАО
19:00
Пугачева отказалась прилететь на похороны бывшего свекра
19:00
Путин попросил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры
1
19:00
Bloomberg назвал итоги разговора Путина и Трампа победой российского президента
19:00
Главный парк Екатеринбурга ждет масштабное обновление
1
18:57
В курганской больнице закрывают кухню
3
18:57
Четверо пермяков вернулись домой из плена ВСУ
18:56
«Мне полгода осталось»: домработница Киркорова рассказала, что он предсказал свою смерть
18:55
В России стали чаще наказывать мигрантов за публичные намазы
2
18:50
Невзорова* вместе с женой внесли в перечень террористов и экстремистов
18:46
Уиткофф озвучил возможное место встречи Путина и Трампа
18:44
Бастрыкин поручил расселить аварийный дом в Кунгуре
18:41
«Бархатный голос Грузии» встретили в Екатеринбурге фонтаном вина и бочонком чачи. Фото
18:40
Россия и Украина обменялись пленными
18:40
Курганский перевозчик лишился лицензии из-за плохой работы в период паводка
1
18:39
В ХМАО отчим, жестоко избивший пасынка из-за вейпа, уволился с работы
1
18:36
Президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны
12
18:36
Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра Вучевича
18:34
Прокуратура тормозит продление контракта с главой самого привлекательного подведа свердловского мининвеста
18:33
Ямальский депутат ушедший на СВО заявился в программу «Герои Ямала»
18:28
«Кидаются с вилами и обрезами»: тюменские газовики рассказали о рейдах в районы незаконных врезок
18:27
ХК «Автомобилист» назвал дату прощания с экс-капитаном Малыхиным
18:26
В челябинской школе ученик распылил перцовый баллончик
18:21
Власти Кургана уберут навесной мост в районе КЗКТ при высоком уровне паводка
1
18:21
Петербургские депутаты начали строить планы после разговора Путина и Трампа
18:18
Площадь пожара на нефтебазе, атакованной ВСУ, выросла вдвое
1
18:17
Зеленский выдвинул новые условия после приказа Путина о частичном прекращении огня
2
18:13
В Тюмени изымают более 20-ти гаражей ради КРТ
1
18:10
ВСУ атаковали беспилотниками два предприятия в Белгородской области
18:10
В курганской «Единой России» опасаются потери мандатов на выборах в областную думу. Инсайд
1
18:08
«Лукоморье» из поэмы Пушкина нашли на Ямале. Скрин
1
18:04
В Пермском крае не хватает тысячи врачей
2
18:03
Метод пиролиза для переработки шин одобрен на федеральном уровне
4
18:00
Уиткофф анонсировал ослабление антироссийских санкций
2
17:59
Дудю* и Слепакову** грозит уголовное наказание
17:56
Прокуратура разбирается со скандалом с жестоким избиением ребенка в ХМАО
1
17:56
Водитель Смольнинской автобазы сбил ребенка в Санкт-Петербурге
17:55
Трамп поручил Пентагону и ЦРУ возобновить контакты с Россией
17:55
Екатеринбуржцы за копейки продают санкционную одежду известных брендов. Скрин
1
17:51
Россия вернула в собственность пять стратегических предприятий
4
17:50
На участие в кадровой программе Путина заявились больше 300 бойцов спецоперации из Пермского края
17:47
Андреасян заявил, что не получает денег от государства
3
17:45
На Западе высмеяли план Макрона и Стармера по Украине
1
17:40
Ямальцы считают, что массовые увольнения ведут к увеличению нагрузки на работе
1
17:40
Помощник судьи из ХМАО стала судьей в ЯНАО
17:39
Вице-премьер Голикова наградила власти ХМАО за проект для пенсионеров
17:35
Анфиса Чехова стала депутатом
5
17:35
Проект апарт-отеля с термальным комплексом в Златоусте направят на экспертизу. Фото
17:35
Невестка Ливанова рассказала о его состоянии после сообщений о коме
17:26
Петербуржец получил 10 суток за аватарку с проукраинским лозунгом
17:24
«Синара» купила у федералов землю под мегастройку в Екатеринбурге, план Орлова и Куйвашева сорвался
1
17:21
Зеленский озвучил, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США
17:20
Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена
3
17:20
В центре Тюмени на популярный бульвар добавят больше кошек. Фото
17:18
Предприятия СИБУРа в ХМАО перешли на отечественное оборудование
1
17:17
Россиян пугают фейком о клонировании людей с помощью ПЦР-теста на COVID
1
17:17
В полиции ЯНАО свободны сотни вакансий
17:16
«Быстрей бы отсюда уйти!»: в крупном тюменском ТЦ началась эвакуация. Видео
1
17:15
На Ямале обсудили импортозамещение в нефтегазовой отрасли
17:14
В Аше окажут помощь жителям после затопления домов и машин
17:14
Что известно о депутате Куштанове из ХМАО, которого лишили прав за пьяное ДТП
1
17:11
Пермские врачи рассказали, как спасали подростка, на которого рухнул снег
17:11
Женщина, которой стало плохо в самолете Челябинск-Москва, умерла в больнице
1
17:10
Глава Роскосмоса, ставший «главным крашем россиянок», прокомментировал свою популярность. Видео
3
17:08
Участок зимника в ЯНАО закрыли из-за воды. Фото
17:06
Раскрыта стоимость «УГМК-Арены» — крупнейшей на Урале
4
17:05
В России могут изменить порядок призыва на срочную службу
3
17:05
Шадринцы заявили о тотальной нехватке медиков в больнице
14
17:04
«На наших дорогах танки глохнут»: URA.RU побывало в подтапливаемых паводком курганских селах. Фото, видео
3
16:56
Депутат Миронов: Россия превращается в страну курьеров и охранников
26
16:55
Свердловский серийный убийца попытался вырваться на свободу
16:54
АКРА дало прогноз по государственному долгу ЯНАО
16:53
В ХМАО мэрия сделала заявление после скандала с жестоким избиением ребенка
16:52
В Шадринске расторгают контракт с подрядчиком, который ремонтировал коллектор
16:46
Пермяки получат деньги на открытие туристического и модного бизнеса
16:45
Депутаты ЯНАО повысили штрафы для владельцев собак
16:45
Макрон нацелит на Россию гиперзвуковые ракеты
2
16:45
Новый глава полиции Сургута ушел от ответа на вопрос о карьерных перспективах
16:44
В Челябинске сорвался аукцион по продаже недостроенного отеля. Фото
16:42
Воспитанников дома для детей провели на стройку самого высокого дома Тюмени
1
16:42
Ямальские руководители меньше благодарят тех, кому больше платят
16:42
Путин поручил обеспечить жильем всех пострадавших от атак ВСУ
16:41
Путин высказался о дисциплине в ВС РФ
16:41
В Тюмени создадут уникальный парк-музей
1
16:34
Путин пообещал наказать боевиков ВСУ за злодеяния в Курской области
16:32
Суд арестовал комика Останина за шутку о колясочнике, «подорвавшемся на мине»
16:32
Продюсер озвучил сумму гонораров Надежды Бабкиной
16:30
Следователи установят обстоятельства гибели ученого из Коми на популярном пермском курорте
16:29
Паводок затопил дачи под Челябинском по колено. Фото, видео
16:27
Шестеро десантников ВС РФ испугали 30 бойцов ВСУ при штурме в Курской области
16:25
Прокуратура просит отпустить комика, пошутившего об инвалиде, «подорвавшемся на мине»
1
16:25
Путин: российские военные совершили ряд стремительных и дерзких операций
16:24
«Проверено на себе»: в Кургане журналисты URA.RU протестировали картошку из Египта за 190 рублей
3
16:22
Путин: ВС РФ завершают разгром противника в Курской области
16:21
В Перми отберут самых красивых сотрудниц офисов для престижного конкурса
16:15
Ургант закрыл ИП по производству шоу в Париже
16:15
В Кургане интересно: в городе пройдет чемпионат по тюнингу и автозвуку. Видео
16:13
Суд ХМАО отказал в иске банку из-за просроченных платежей по кредиту
16:12
Хинштейн: из Курского приграничья вывезли 508 человек
16:09
Помощник Путина призвал ускорить работу комиссии Госсовета по делам ветеранов СВО
16:03
Личный лифт, колонны, золото: что внутри дорогущих съемных квартир Екатеринбурга. Фото
1
16:03
Самолет, на котором летел в Москву челябинский губернатор Текслер, экстренно сел в Нижнем Новгороде
16:00
Трамп озвучил сроки полного прекращения огня на Украине
16:00
«Придется брать кредит»: жители Екатеринбурга возмутились закрытием детсада ради стройки медцентра
2
16:00
В Екатеринбург привезли одного из самых дорогих художников в мире. Фото
15:58
Известный московский политолог высказался о демографии в ЯНАО
15:58
Худеем, лечимся, молодеем: диетолог назвала пять главных мифов о яблоках
15:57
Бывший замначальника ИК-37 в Пермском крае, получивший срок, уехал на СВО
1
15:57
«Сползал по стене»: директор рассказала о смерти мужчины в свердловской гимназии
15:52
Трамп рассказал о тайных переговорах с Путиным
1
15:51
На международном телеканале вышла серия тревел-шоу о Ямале. Видео
15:50
Свердловчанкам будут платить за роды до 23 лет
15:49
Паводок докатился до курганской «Рублевки»: в одном из пунктов начали экстренно откачивать воду
3
15:45
Сколько стоят самые популярные новые автомобили в Челябинской области. Скрин
15:45
Фигурантов «тюменского дела» внесли в список террористов и экстремистов
1
15:40
Песков: Путин обсудил с Трампом прекращение военной помощи Украине
15:40
Песков: между президентами РФ и США давно есть прямая связь
1
15:40
В Кремле заявили, что Путин и Трамп хорошо понимают друг друга
1
15:40
«Шла пена изо рта»: подробности гибели отца, пришедшего на разборки в свердловскую гимназию
15:40
Песков заявил о саботаже частичного прекращения огня со стороны Киева
15:40
Задержанного бывшего первого замглавы курганского округа Бабкина арестовали. Видео
15:39
На горнолыжном курорте Губаха погиб известный ученый и эколог из Коми
15:36
Жители ХМАО стали чаще обращаться к онлайн-психологам
1
15:36
Тимати и Полина Гагарина не поддерживали фейковую акцию «Бремя героев»
15:34
Мэр Челябинска Лошкин впервые выступит с отчетом перед гордумой
15:33
Зеленский озвучил, на какое условие Путина он точно не пойдет
4
15:30
«Грязные мусорные члены социума»: тюменка Водонаева «наехала» на своих соседей
2
15:28
В Аше спасатели начали откачивать воду из домов. Фото
15:27
В Новом Уренгое анонсировали расписание «Лыжни России». Скрин
15:25
Зеленский анонсировал созвон с Трампом 19 марта
1
15:21
Пермский госуниверситет взыскивает с экс-ректора Красильникова 2,2 млн рублей
15:21
В пермской Чердыни Музей истории веры подготовил новую экспозицию
15:20
Уголовное дело главы отдела миграции УМВД Сургута передано свердловским следователям
15:19
Будет украшением центра Кургана: свердловский девелопер рассказал, что построит на месте долгостроя возле ЦУМа
4
15:19
МО раскрыло потери ВСУ при попытке взять Белгородскую область на квадроциклах
15:16
Суд поставил точку в любовной драме с пермским мэром
15:16
Спецназ Британии приведен в готовность для отправки на Украину
2
15:10
В ХМАО бизнесмен утаил от государства налоги на 160 миллионов рублей
1
15:10
Трамп: Путин проявил в разговоре твердость и силу
15:08
В каких банках Тюмени продают самые дешевые доллары. Инфографика
1
15:08
Средства ПВО РФ за сутки сбили 142 беспилотника ВСУ
15:07
Политолог раскрыл, почему Трамп реанимирует отношения с Россией
1
15:06
После новости URA.RU в Госдуму внесут законопроект о лицензировании ММА-клубов для нелегальных мигрантов
7
15:05
Цыган, угрожавший отрезать язык челябинской учительнице, должен выплатить 800 тысяч рублей
2
15:05
В Тюмени на месте дома быта «Сибирь» появится современный Si Hall
2
15:02
Глава Минэнерго РФ оценил программу развития топливной инфраструктуры одного из ведущих игроков отрасли
1
15:01
В Кургане избирали меру пресечения экс-замглавы Кетово Бабкину. Онлайн-трансляция
15:00
Стало известно, где похоронят Бедроса Киркорова
14:59
Депутат ГД Ильтяков из Кургана поддержал самозапрет на оформление сим-карт
1
14:58
В Минобороны рассказали о последствиях удара Киева по нефтебазе на Кубани
14:56
Пермяк, которого зажало бульдозером, отсудил 1,3 млн рублей компенсации
14:56
Власти Екатеринбурга объяснили, когда закроют детсад, на месте которого построят больницу
1
14:56
Заксобрание ЯНАО приняло закон о слиянии Приуральского района и Лабытнанги
14:54
В Петербурге депутаты-иноагенты лишатся пенсии за выслугу лет
14:52
В Челябинской области выросла заболеваемость гриппом
14:51
Архитектурное освещение появится на жилых домах в центре Салехарда. Фото
14:51
Минобороны: Киев срывает мирные инициативы Путина и Трампа
14:48
Минобороны: российские ПВО сбили летевшие на Украину дроны после приказа Путина
12
14:45
Пропавшая в Ачинске школьница могла стать жертвой украинских мошенников
1
14:43
Губернатор ЯНАО поставил задачи на 2025 год: главное из доклада Артюхова
14:42
Госдума утвердила новый праздник в России
14:42
Раскрыт размер пенсии Надежды Бабкиной
9
14:40
«Кузница кадров и сигнал элитам»: что значит карьерный взлет Ирины Гехт для Челябинской области
5
14:37
«Сидел на диване с телефоном»: отец экс-капитана «Автомобилиста» рассказал, как нашел сына мертвым
1
14:36
С погибшим на СВО Александром Власовым простятся в Челябинской области
14:33
В России начал циркулировать агрессивный грипп
14:33
Стало известно, где работают одни из лучших инженеров России
14:28
В ХМАО отчим жестоко избил ребенка на глазах у матери за курение вейпа. Видео
4
14:28
Школьница из Ачинска, за которую просили выкуп, не хочет разговаривать с силовиками
1
14:26
Экспертиза одобрила строительство нового ЖК с парковкой в Челябинске
14:25
Сотрудник сотовой связи из Ленобласти слил личные данные Шамана
3
14:24
В ЦИК РФ вручили путевки в «Артек» лучшим пермским школьникам
14:21
Россельхознадзор обвинил «Светофор» в сбыте фальсификата
24
14:20
Из тюменских банков исчезли доллары нового образца
14:20
Brand Analytics: переговоры Путина и Трампа вызвали бурю в мировых СМИ
14:20
Бастрыкин заинтересовался хулиганом, который стрелял у храма в Екатеринбурге
14:18
Пермского работодателя наказали за выплату крошечной зарплаты
2
14:16
Минспорта оперативно откликнулось на инициативу Путина о матчах НХЛ И КХЛ
14:16
Что ждет знаки зодиака 20 марта 2025: прогноз от астролога
14:15
Выяснилась причина смерти студента из Екатеринбурга
14:15
Мигалка на белой «Гранте»: что говорят в городе Щучье об исчезнувших полицейских
6
14:10
Прекратили дело уральского экс-участкового, раскрывшего тайну могилы с 3 трупами
1
14:09
Похолодание со снегом надвигается на Челябинскую область
14:06
В Пермском крае суд вынес приговор парню, который изнасиловал и утопил девушку
14:06
Врач-гастроэнтеролог Дианова: сырые яйца не помогут восстановить голос
14:04
Россияне смогут проверять через «Госуслуги» свои сим-карты
14:00
Шадаев подтвердил наличие средств для блокировки незаконного контента в Telegram
14:00
Все будущие мамы будут получать подарочный набор на Ямале
13:59
США должны заставить Киев соблюдать перемирие по энергетике
13:59
Новая элита: кому из челябинцев вслед за Гехт прочат повышение после СВО
13:58
В тюменском КТЗ «Золотые ворота Сибири» прокомментировали ЧП с пожаром
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Пермяк прикидывался сотрудником ФСБ и крал деньги у горожан
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Макрон после переговоров Путина и Трампа призвал Европу вооружаться
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Минобороны: армия РФ применила 40 авиабомб для срыва атак ВСУ в Белгородской области
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Зеленский не смог сорвать переговоры Трампа и Путина провокацией под Белгородом: как удалось отразить атаки
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Минобороны раскрыло потери ВСУ в ходе атак на Белгородскую область
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AP отозвало ложную новость о Путине и Трампе
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В ЯНАО вертолет Utair сломала стремянка
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Минобороны РФ: ВСУ атаковали Белгородскую область пять раз
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Куйвашев подарил госнаграду тренеру «Автомобилиста» на юбилей
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Путин пожелал врио главы НАО Гехт укрепить территорию Арктики
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Трамп раскрыл, о чем договорился с Путиным