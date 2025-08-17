Профайл серого кардинала: что известно об уходящем в отставку замглавы ХМАО Уткине

Уходящему в отставку заместителю губернатора ХМАО Анатолию Уткину политэлиты прочили переезд еще в 2024 году, когда в Югре сменился глава региона. Журналисты URA.RU собрали подробности биографии топ-чиновника, считавшегося при экс-губернаторе Наталье Комаровой главным серым кардиналом кабмина.
Анатолий Валерьевич Уткин родился 19 июня 1977 года в селе Верховино Тугулымского района Свердловской области. В сентябре 1994 начал службу в органах внутренних дел Тюмени, где работал до 2005. В 1998-м он окончил Тюменский юридический институт, там же по окончании службы в преподавал юриспруденцию.
В 2005 году Уткин устроился на работу в управление Федеральной регистрационной службы «тюменской матрешки». Начав с должности рядового сотрудника, за шесть лет он дорос до заместителя руководителя.
В 2011-м он перебрался в Ханты-Мансийск, где возглавил управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ХМАО. Проработав чуть меньше года, получил пост в правительстве Югры.
В декабре 2012 года Уткин был назначен директором департамента госимущества. Постепенно ему удалось замкнуть на себе не только контроль по управлению большинством крупных правительственных активов.
В 2019 году он получил пост руководителя аппарата губернатора, к которой прилагалась ставка замглавы региона. «Уткин считался одним из доверенных замов экс-губернатора Комаровой. Он смог пролоббировать идею с передачей под свое крыло всего автопарка и зданий органов госвласти, а затем и создание нового департамента административного обеспечения. Без его визы фактически невозможно было купить канцтовары или заказать служебную машину. Уткину удалось расставить свои креатуры на ряд ключевых постов в правительстве, что серьезно усилило его влияние», — вспоминает инсайдер.
После отставки Комаровой и с приходом нового главы региона Руслана Кухарука в мае 2024 года в правительстве начали муссироваться слухи об отставке Уткина. В негласном тотализаторе югорских политэлит «кто покинет пост» он был одним из самых часто упоминаемых топ-чиновников. Однако эти слухи замгубернатора опровергал. После реформы кабмина Уткин потерял ключевой пост главы аппарата губернатора, но сохранил ставку заместителя. Также под его руководством остались два департамента — госимущества и административного обеспечения. А аппарат возглавила Ирина Чудова, которая работала с Кухаруком еще в мэрии Тюмени.
Источники упорно прочили Уткину переезд в Тюмень. «Считается, что Уткин в неплохих отношениях с уральским полпредством, а именно с тюменским главным тюменским федеральным инспектором Дмитрием Кузьменко, который ранее был ГФИ по ХМАО. Также ходили слухи о том, что Уткин может получить пост в правительстве или областной думе. Но пока подтверждения им нет», — отмечает инсайдер.
