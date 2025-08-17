17 августа 2025

Житель ХМАО выиграл 35 миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Счастливчик из ХМАО выиграл 35 миллионов рублей
Счастливчик из ХМАО выиграл 35 миллионов рублей Фото:

Житель Югры стал обладателем суперприза в размере более 35 миллионов рублей. Победитель пока не обратился за выигрышем, сообщили URA.RU организаторы лотереи.

«Более 35 миллионов рублей выиграл житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Участник еще не обратился в лотерейный центр, возможно, он или она пока не знает о своем везении», — рассказали представители компании.

Билет, принесший миллионы, был куплен за 600 рублей. Выигрыш обеспечили числа 11, 6, 4, 17, 10, 12, 20, 2 в первом поле билета и число 4 во втором. «Что для участника значат эти числа и как удалось выиграть суперприз, станет известно, когда победитель обратится за своим выигрышем», — уточнили в пресс-службе оператора.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель не угадал ни одного числа в лотерее, но стал мультимиллионером. За выигрышем счастливчик еще не обратился. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Югры стал обладателем суперприза в размере более 35 миллионов рублей. Победитель пока не обратился за выигрышем, сообщили URA.RU организаторы лотереи. «Более 35 миллионов рублей выиграл житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Участник еще не обратился в лотерейный центр, возможно, он или она пока не знает о своем везении», — рассказали представители компании. Билет, принесший миллионы, был куплен за 600 рублей. Выигрыш обеспечили числа 11, 6, 4, 17, 10, 12, 20, 2 в первом поле билета и число 4 во втором. «Что для участника значат эти числа и как удалось выиграть суперприз, станет известно, когда победитель обратится за своим выигрышем», — уточнили в пресс-службе оператора. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель не угадал ни одного числа в лотерее, но стал мультимиллионером. За выигрышем счастливчик еще не обратился. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...