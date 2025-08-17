Житель ХМАО выиграл 35 миллионов рублей в лотерею

Житель Югры стал обладателем суперприза в размере более 35 миллионов рублей. Победитель пока не обратился за выигрышем, сообщили URA.RU организаторы лотереи.
«Более 35 миллионов рублей выиграл житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Участник еще не обратился в лотерейный центр, возможно, он или она пока не знает о своем везении», — рассказали представители компании.
Билет, принесший миллионы, был куплен за 600 рублей. Выигрыш обеспечили числа 11, 6, 4, 17, 10, 12, 20, 2 в первом поле билета и число 4 во втором. «Что для участника значат эти числа и как удалось выиграть суперприз, станет известно, когда победитель обратится за своим выигрышем», — уточнили в пресс-службе оператора.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель не угадал ни одного числа в лотерее, но стал мультимиллионером. За выигрышем счастливчик еще не обратился.
