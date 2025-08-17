Покупка частного дома в Челябинске окупится в среднем за семь лет

В Челябинске доходность от сдачи частного дома в аренду сейчас достигает 14%. В среднем коттедж при стоимости — 6,12 млн рублей окупится за 7,1 лет, сообщили на сайте о недвижимости.
«По сравнению с 2024 годом в Челябинске, как и в целом по России, доходность от среднестатистического коттеджа выросла, а срок окупаемости сократился. Это произошло благодаря тому, что за год частные дома подорожали на 2%, а их аренда — на 35%», — сообщается на сайте «Мир квартир».
В целом по стране коттедж стоимостью 7 281 000 рублей, который арендатор сдает за 59 723 рубля в месяц, принесет доходность 9,8% годовых, а затраты на его покупку окупятся за 10,2 года. Как отмечается на сайте «Мир квартир», при расчетах предполагалось, что коттедж арендатор будет сдавать постоянно — все 12 месяцев в году. Дом при этом не будет требовать ремонта и расходов на поиск арендатора. Также не учитывались налоги и другие расходы собственника.
Согласно исследованию, самая большая доходность оказалась в республике Коми — 18,6%. Покупка коттеджа при сдаче его в аренду окупится в Коми за 5,4 года. Наименее выгодно сдавать в аренду частные дома в Ингушетии — там они дадут лишь 2,7% годовых. А окупится такой дом и вовсе за 36,9 лет. Также небольшая окупаемость у домов в Москве (5,1% и 19,7 года), Санкт-Петербурге (5,3% и 19 лет) и в Краснодарском крае (5,7% и 17,5 года).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!