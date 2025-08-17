Массовый сбой случился в работе СДЭК у свердловчан

В Свердловской области днем 18 августа зафиксировали массовый сбой в работе транспортной компании СДЭК. Это следует из анализа сервиса Downdetector.
По его данным, за последний час больше всего жителей пожаловались на проблемы в работе СДЭК — 28% обращений. Пользователи сообщили о невозможности открыть сайт и мобильное приложение компании, чтобы отследить заказ.
Далее по числу обращений идет сотовый оператор «Мотив» — 7%. На сбои в крупнейшем онлайн-магазине компьютерных игр Steam и онлайн-графический редактор Figma приходится по 4% жалоб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!