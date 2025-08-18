Редкие краснокнижные птицы прилетели за рыбой в Екатеринбург

Орланы-белохвосты были замечены на Жулановских озерах в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орлан-белохвост - самая крупная птица на Урале
Орлан-белохвост - самая крупная птица на Урале Фото:

Над Жулановскими озерами в Екатеринбурге заметили трех орланов-белохвостов. Что привлекло этих крупных хищных птиц в черте города, URA.RU рассказала орнитолог Нина Садыкова. 

«Три орлана-белохвоста кружили над Жулановскими озерками. Это по дороге к Березовскому, где находятся золоотвалы Ново-Свердловской ТЭЦ. Орланы — рыбоядные птицы, их привлекла рыба в водоемах», — объяснила Садыкова. 

Гнездятся ли эти хищники рядом с озерками, неизвестно, однако такое исключить нельзя, добавила орнитолог. Орлан-белохвост — одна из самых крупных хищных птиц в России и самая крупная на Урале. Его масса может достигать семи килограммов, а размах крыльев — 2,5 метров. Вид занесен в Красную книгу РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Жулановскими озерами в Екатеринбурге заметили трех орланов-белохвостов. Что привлекло этих крупных хищных птиц в черте города, URA.RU рассказала орнитолог Нина Садыкова.  «Три орлана-белохвоста кружили над Жулановскими озерками. Это по дороге к Березовскому, где находятся золоотвалы Ново-Свердловской ТЭЦ. Орланы — рыбоядные птицы, их привлекла рыба в водоемах», — объяснила Садыкова.  Гнездятся ли эти хищники рядом с озерками, неизвестно, однако такое исключить нельзя, добавила орнитолог. Орлан-белохвост — одна из самых крупных хищных птиц в России и самая крупная на Урале. Его масса может достигать семи килограммов, а размах крыльев — 2,5 метров. Вид занесен в Красную книгу РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...