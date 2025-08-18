Редкие краснокнижные птицы прилетели за рыбой в Екатеринбург

Над Жулановскими озерами в Екатеринбурге заметили трех орланов-белохвостов. Что привлекло этих крупных хищных птиц в черте города, URA.RU рассказала орнитолог Нина Садыкова.
«Три орлана-белохвоста кружили над Жулановскими озерками. Это по дороге к Березовскому, где находятся золоотвалы Ново-Свердловской ТЭЦ. Орланы — рыбоядные птицы, их привлекла рыба в водоемах», — объяснила Садыкова.
Гнездятся ли эти хищники рядом с озерками, неизвестно, однако такое исключить нельзя, добавила орнитолог. Орлан-белохвост — одна из самых крупных хищных птиц в России и самая крупная на Урале. Его масса может достигать семи килограммов, а размах крыльев — 2,5 метров. Вид занесен в Красную книгу РФ.
