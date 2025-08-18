В Челябинской области раскрыли заказное убийство 22-летней давности, киллер скрывался в Санкт-Петербурге

Челябинские силовики раскрыли заказное убийство и задержали киллера
Киллер был задержан в Санкт-Петербурге
Киллер был задержан в Санкт-Петербурге

В Челябинской области следователи и сотрудники угрозыска раскрыли заказное убийство мужчины, совершенное в декабре 2002 года. Работа по расследованию дела велась непрерывно, сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений МВД и СКР.

«Следователями, следователями-криминалистами регионального СКР и оперативными сотрудниками МО МВД России „Карталинский“ ГУ МВД России по Челябинской области работа по раскрытию указанного преступления велась непрерывно. В ходе проведения целенаправленной работы по изучению уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, были повторно проанализированы материалы указанного уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что в ходе расследования выяснилось, что убийство было заказным. Его осуществили трое киллеров, которых нанял местный предприниматель, чтобы убрать конкурента. Один из убийц скрывался в Санкт-Петербурге. 

«К настоящему времени трое участников противоправного деяния уже скончались. Четвертый — 43-летний житель Магнитогорска, ранее проживавший в Карталах и скрывавшийся в Санкт-Петербурге у родственницы, — был задержан оперативниками уголовного розыска. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в совершенном преступлении», — отметили в пресс-службе главка.

В пресс-службе следкома добавили, что в настоящее время ему предъявлено обвинение по п. «ж» «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по найму). Его отправили в СИЗО. Следователем назначены дополнительные судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

