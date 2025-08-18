Сегодня вечером в Вашингтоне пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом. Она состоится в 20:15 по московскому времени в Белом доме. Позже к переговорам присоединятся некоторые лидеры европейских стран, а также представители НАТО и Еврокомиссии.
Главной темой обсуждения станет урегулирование украинского конфликта. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов рассмотреть возможность мирного урегулирования конфликта на условиях фиксации нынешней линии фронта, чтобы избежать отвода украинских войск из Донбасса.
Однако, как отмечают эксперты, что Украине, вероятно, придется согласиться на болезненные компромиссы, включая признание потерь части территорий, чтобы достичь мирного соглашения. Кроме того, некоторые политологи уверены, что сегодняшняя встреча никак не повлияет на ход спецоперации. Прогнозы по встрече Зеленского и Трампа — в материале URA.RU.
Журналист Вароли: Зеленский — просто актер, которого Трампу придется принудить к миру
Американский журналист Джон Вароли в интервью RT заявил, что Трамп способен без особых трудностей убедить союзников поддержать его мнение на встрече с Зеленским. Все зависит только от того, захочет ли он это сделать. По словам Вароли, для Трампа это станет моментом истины.
«Если не сделает, значит, не хочет. Это решающая проверка. Для нас наступил момент истины, как говорят русские», — заявил журналист.
Он также подчеркнул, что Трампу, вероятно, придется вынудить Зеленского согласиться на мирное соглашение, поскольку тот, по его словам, действует в интересах западной элиты и выполняет ее указания. Журналист отметил, что Зеленский — просто актер, которого никто всерьез не воспринимает.
«А кто такой Зеленский? Просто актер. И не только в буквальном, но и в переносном смысле. Он прислуживает вашингтонской, глобалистской элите. Это все, что он делает. Он просто им прислуживает. Так что никто не воспринимает его всерьез. Он сделает все, что скажут», — отметил Вароли.
Профессор Инглиш: Киеву придется "проглотить горькую пилюлю" на встрече с Трампом
Эксперт из Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш в интервью телеканалу CNN отметил, что Зеленскому предстоят трудные переговоры с Трампом по территориальному вопросу. По его словам, в экспертных кругах понимают, что Киеву, вероятно, придется согласиться на неприятные условия и "проглотить горькую пилюлю", чтобы заключить мир. Кроме того, он полагает, что ожидания Киева относительно возвращения Крыма и Донбасса под свой контроль уже давно развеялись.
Сенатор Климов: Трамп будет исходить из своих личных интересов на встрече с Зеленским
По мнению председателя Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, не стоит ожидать, что Трамп на предстоящих переговорах с Зеленским и европейскими лидерами будет отстаивать пророссийские позиции. В интервью «Парламентской газете» он подчеркнул, что Трамп действует исходя из интересов США и ориентируется на взгляды консервативной части американского общества. Ожидать от него однозначной поддержки какой-либо стороны, по словам сенатора, неразумно.
Отвечая на вопрос о возможной готовности Украины заморозить конфликт на нынешних границах, Климов напомнил о четко сформулированных условиях России, которые были неоднократно озвучены президентом Владимиром Путиным: вывод войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО, снятие санкций и признание Крыма частью России. Эти позиции остаются неизменными и подтверждены накануне саммита на Аляске.
Комментируя заявления Трампа о принадлежности Крыма России и невозможности вступления Украины в НАТО, Климов отметил, что подобные высказывания звучат не впервые, однако никаких практических шагов в этом направлении администрация США не предпринимала. Сенатор также подчеркнул, что на итогах сегодняшних переговоров могут сказаться внутренние проблемы Штатов. По его словам, Трамп будет действовать с учетом не только внешней политики, но и внутренней ситуации в стране.
Дипломат Кортес: Зеленского ждет такой же прием в Белом доме, как в феврале
Зеленский вновь проявит нежелание вести конструктивный диалог и будет вести себя как "дерзкий клоун", подобно тому, как это было в феврале, то в Белом доме его ожидает аналогичный прием. Такое мнение выразил бывший советник президента США Стив Кортес.
Полковник Ходаренок: у Зеленского нет военных козырей на переговорах с Трампом
Военный аналитик и полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что у Зеленского нет военных рычагов для усиления своей позиции на переговорах с Трампом. По словам эксперта, говорить о возможных вариантах обмена территориями пока преждевременно, хотя не исключено, что согласие между Трампом и Путиным по этому вопросу уже достигнуто. Ходаренок подчеркнул, что утрата контролируемых ВСУ территорий ослабила позиции Украины, а политическая линия любого лидера должна соответствовать реальному военно-экономическому потенциалу страны — без него сложно рассчитывать на успех в переговорах с США о получении поддержки и вооружений.
Политолог Светов: встреча Зеленского и Трампа не изменить ход спецоперации
Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что предстоящая встреча не окажет существенного влияния на ход специальной военной операции на Украине. По его мнению, несмотря на дискуссии и возможные договоренности, ключевые решения будут приниматься непосредственно на поле боя.
Светов напомнил о двух событиях, предшествовавших переговорам — атаке на Смоленскую АЭС и предотвращении теракта на Крымском мосту, — которые, по его словам, свидетельствуют о готовности Киева идти на крайние меры ради достижения своих целей. Эксперт также отметил, что даже если украинский президент пойдет на определенные уступки, это не приведет к изменению политики Киева.
В качестве примера он привел заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о намерении продолжать боевые действия независимо от возможных мирных соглашений. Комментируя вопрос территориальных компромиссов, Светов подчеркнул, что возврат Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Украине исключен. По его словам, предметом переговоров могут стать лишь территории, не входящие в состав России на конституционном уровне. До полного освобождения этих регионов от украинских войск специальная военная операция, по его словам, будет продолжаться.
Политолог Станкевич: основной акцент на встрече будет сделан на практическом сотрудничестве
Политолог Сергей Станкевич в интервью "Комсомольской правде" отметил, что встреча пройдет в новом формате, акцент будет сделан на практическом сотрудничестве без публичных заявлений. По его мнению, европейские представители могут попытаться убедить Зеленского обратиться к Трампу за поддержкой, а также постараться скорректировать условия соглашения, которое Трамп готовит для Москвы.
"Один из возможных сценариев: европейцы попытаются «пособить» Зеленскому слезно уламывать Трампа в стиле «не погуби, отец родной…» Практически это может вылиться в попытку если не сорвать (это уже невозможно), то хотя бы отредактировать сделку, которую Трамп готовится предложить Москве…", — заявил эксперт.
Станкевич заявил, что на Украине необходимо провести в ускоренном формате смену власти. По его словам, добровольной отставке Зеленского могла бы посодействовать Европа, предоставив ему и его окружению гарантии безопасности. После этого возможно согласование с Трампом переговоров с Россией о новой архитектуре коллективной безопасности в Европе и распределении ролей в миротворческих инициативах.
Политолог Стоякин: Зеленский может устроить публичный демарш
Политолог Василий Стоякин в интервью MK.RU заявил, что рассчитывать на значимые результаты от сегодняшней встречи не стоит, так как позиции Трампа на переговорах слабы: ему необходимо сохранить рынки американского оружия в Европе и не допустить явного поражения Украины, но реальных инструментов давления на европейских партнеров и Киев у него почти не осталось.
Стоякин отметил, что для Вашингтона было бы выгоднее сначала сменить руководство Украины, а затем переходить к урегулированию. Однако легитимность Зеленского признана Европой, и Трамп не может прекратить поставки вооружения или разведданных. Таким образом, он оказался в сложной ситуации.
Эксперт добавил, что ход встречи во многом будет зависеть от стратегии самого Зеленского: тот может попытаться сорвать переговоры или устроить публичный демарш, чего Трамп опасается. В то же время Зеленский также не заинтересован в открытом конфликте с США из-за непредсказуемости Трампа. По мнению политолога, возможен компромисс — например, уступки по Донбассу в обмен на перспективу вступления в НАТО. Это может поставить Трампа перед сложным выбором, ведь ранее он заявлял о невозможности членства Украины в альянсе.
Политолог Дибров: если Зеленский примет план Трампа об отказе от Крыма, наступит мир
Политолог Егор Дибров заявил, что если Зеленский примет предложение Трампа, предполагающее отказ Украины от Крыма и НАТО, это может поспособствовать прекращению конфликта. Однако такой вариант не устраивает ни Евросоюз, ни страны НАТО. По его словам, приоритет Запада сейчас — наращивание оборонной промышленности, что противоречит мирному урегулированию.
Дибров подчеркнул, что подписание подобных соглашений Зеленским может быть воспринято как капитуляция Украины. Он напомнил, что Киев ранее настаивал на восстановлении границ 1991 года, однако такой сценарий маловероятен. Эксперт также выразил сомнение в успешности переговоров для Украины, поскольку США стремятся закрепиться в роли миротворца, а Европа — сохранить антироссийский курс.
Политолог Асафов: Трамп может занять жесткую позицию в отношении Украины
В свою очередь политолог Александр Асафов считает, что Трамп может занять жесткую позицию благодаря финансовым и военным рычагам давления на Киев. По его словам, именно по этой причине Зеленский прибыл на переговоры с многочисленной делегацией.
Политолог Денисов: встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне будет жесткой
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что формула «Ничего об Украине без Украины» была впервые нарушена после результативной встречи президентов России и США на Аляске. Теперь Зеленскому предстоит сложный разговор в Вашингтоне, который может иметь самые разные последствия.
По его словам, ранее Украина всегда участвовала во всех обсуждениях по урегулированию конфликта, и ее мнение учитывалось. Даже в рамках нормандского формата решения принимались только после консультаций с Киевом. Однако ситуация изменилась после двусторонних переговоров Путина и Трампа на Аляске 15 августа, когда новые предложения были сформулированы без участия Украины. Эти предложения, вероятно, будут предъявлены Киеву в ближайшее время.
Денисов отметил, что Трамп по-разному относится к российскому и украинскому лидерам: Путина он уважает, а Зеленского не воспринимает всерьез. Поэтому предстоящая встреча в Вашингтоне может быть крайне напряженной. В то же время эксперт считает, что Киев не обязательно выполнит все требования США. Это может привести к серьезным разногласиям внутри НАТО и между США и их европейскими партнерами. Вместе с тем Денисов подчеркивает, что такой сценарий — лишь один из возможных вариантов развития событий.
