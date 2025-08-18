Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 августа в 13:15 (20:15 по московскому времени) проведет саммит. На нем он организует диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и большим числом европейских лидеров.
Лидер Штатов заявлял, что конфликт на Украине, вероятно, закончится в кратчайшие сроки. Произойти это может в любой момент, когда Зеленский пойдет на уступки. Тем временем Европейские лидеры и чиновники опасаются давления Трампа на Зеленского, что подтвердило большое количество зарубежных СМИ. Какова обстановка в ожидании предстоящего саммита лидеров США и Украины — в материале URA.RU.
Масштабная встреча в Белом доме
Трамп заявил, что 18 августа проведет в Белом доме саммит, на котором соберется «много европейских лидеров». Он также отметил, что настаивает на проведении встречи и считает это огромной честью для всей Америки.
Дональд Трамп сначала проведет двухстороннюю встречу с Зеленским в Овальном кабинете, на которой будет присутствовать и вице-президент Джей Ди Вэнс. Затем уже последуют масштабные переговоры с участием европейских лидеров.
Секрет быстрого прекращения конфликта
Конфликт на Украине мог бы закончиться в кратчайшие сроки, если бы Зеленский отказался от претензий на Крым и планов вступить в НАТО. Об этом заявил Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, украинский лидер может немедленно прекратить конфликт, если захочет.
Европа в тревоге
Тем временем европейские союзники Украины испытывают тревогу из-за возможного повторения конфликта, как на прошлой встрече лидеров Украины и США. Об этом рассказал неназванный высокопоставленный европейский дипломат. Его слова приводят The New York Times.
«Не стоило оставлять Крым»
Трамп заявлял о том, что Зеленскому придется отказаться от претензий на Крым. Тогда украинский лидер опубликовал ответ в соцсети X: «Крым не следовало оставлять тогда». Отмечается, что конкретных шагов по этому вопросу он не представил.
Зеленский прибыл в Вашингтон
Сам украинский лидер уже прибыл на место проведения саммита. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале. Он также поблагодарил Трампа за приглашение.
«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с Президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение», — написал Зеленский.
