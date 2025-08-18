Как пройдет встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: программа, состав делегации

Трамп обсудит с Зеленским и лидерами ЕС конфликт на Украине

18 августа 2025 в 13:49

Зеленский и Трамп встретятся в Белом доме Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме Сегодня, 18 августа, в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Это первые переговоры двух глав государств после февральского скандала. В разговоре также примут участие лидеры европейских стран. Планируется, что переговоры начнутся в 20:15 по московскому времени. Ключевыми темами встречи станут урегулирование украинского кризиса, вопрос территориальных уступок, а также предоставление гарантий безопасности Украине. Среди членов делегации Зеленского числятся глава Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. Подробности грядущей встречи — в материале URA.RU. Агентство также будет вести онлайн-трансляцию мероприятия. Главные темы переговоров НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Зеленский едет к Трампу: о чем будут говорить лидеры стран и какие требования готовят Лидеры США, Украины и европейских стран намерены обсудить украинский конфликт и пути его урегулирования. В ходе визита в Вашингтон Зеленский поговорить с Трампом о причинах изменения позиции США по вопросу прекращения огня в украинском конфликте. Также среди ключевых тем, которые намерен затронуть Зеленский, — вопросы будущих поставок вооружений, финансовой помощи, а также участие Штатов в возможных мирных инициативах. По информации украинского политолога Владислава Оленченко, во время визита в столицу США Зеленскому предложат подписать всеобъемлющее мирное соглашение и объявить проведение выборов на Украине. Эксперт отмечает, что западные партнеры готовы предоставить президенту Украины гарантии личной безопасности, сохранности имущества и обеспечения безопасности его семьи в случае согласия покинуть должность. По словам Оленченко, представители Запада будут настаивать на том, чтобы Зеленский не принимал участия в выборах, поскольку он не сможет сохранить власть. Агентство Bloomberg сообщает, что Дональд Трамп может поднять вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины. Financial Times, ссылаясь на собственные источники, указывает, что украинский президент будет готов обсуждать вопросы территориального характера, в том числе в рамках возможной трехсторонней встречи с участием Путина. Кроме того, телеканал CNN сообщает, что Штаты и Евросоюз рассматривают возможность предоставления Украине гарантий безопасности. Предполагается, что соответствующие гарантии могут быть закреплены в тексте потенциального мирного соглашения. Кто войдет в состав делегации Зеленского НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Зеленский не рискнул встречаться с Трампом один на один: кто войдет в его «группу поддержки» в Вашингтоне Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с Зеленским планирует посетить Вашингтон, где состоятся переговоры Трампом. Во французской администрации также подчеркнули готовность к взаимодействию с американским лидером и президентом Украины по вопросу организации трехстороннего саммита с участием представителей Европы. Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб рассматривает возможность участия во встрече между Трампом и Зеленским. По данным Politico, европейские партнеры рассчитывают, что присутствие Стубба позволит снизить вероятность обострения в диалоге между лидерами США и Украины, а также обеспечит учет интересов Европы в предстоящих переговорах. Делегация из ЕС, которая будет вместе с Зеленским Фото: инфографика URA.RU Также официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в понедельник отправиться в Вашингтон для участия во встрече. Корнелиус уточнил, что целью визита станет обмен мнениями с Трампом на фоне его недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помимо Трампа и Зеленского, в переговорах примут участие лидеры Европы Фото: Zuma\TASS Помимо этого, президент Украины пригласил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен принять участие в переговорах с Трампом. Сама глава ЕК подтвердила, что отправиться в Штаты. Генсек НАТО Марк Рютте тоже подтвердил свое участие в составе международной делегации. Решение Рютте связано с изменением подхода европейских лидеров, которые акцентируют внимание на вопросах долгосрочной безопасности Украины в ответ на призывы Трампа ускорить достижение мирного соглашения. Вместе с остальными Вашингтон посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Таким образом, вместе с Зеленским в США отправятся пять европейских лидеров, еще один пока под вопросом. В список делегации вошли: президент Франции Эммануэль Макрон ;

; премьер-министр Италии Джорджа Мелони. При этом на Украине выразили тревогу по поводу состава европейской делегации, сопровождающей Зеленского. По словам арестованного депутата Верховной рады Александра Дубинского, делегация, которая должна принять участие во встрече с Трампом, представляется крайне слабой. Дубинский охарактеризовал эту группу как «делегацию капитуляции». Он подверг критике подбор участников, подчеркнув, что, по его мнению, они не обладают достаточными возможностями для эффективного противостояния России. Программа саммита НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Когда и где смотреть встречу Трампа с Зеленским Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, сначала состоятся переговоры между Трампом, Зеленским и их советниками, после чего к обсуждению присоединятся представители европейских стран. Краткая программа мероприятий выглядит следующим образом: В 12:00 (19:00 по Москве) ожидается, что делегации европейских лидеров прибудут к южному входу Белого дома. Журналистам и фотографам будет предоставлен доступ для освещения момента прибытия.

к южному входу Белого дома. Журналистам и фотографам будет предоставлен доступ для освещения момента прибытия. В 13:00-13:15 (20:00-20:15 мск) состоится встреча между Зеленским и Трампом . Затем переговоры продолжатся в Овальном кабинете при участии вице-президента Джэй Ди Вэнса. Предыдущая совместная встреча этой троицы, прошедшая в феврале, сопровождалась острыми дискуссиями.

. Затем переговоры продолжатся в Овальном кабинете при участии вице-президента Джэй Ди Вэнса. Предыдущая совместная встреча этой троицы, прошедшая в феврале, сопровождалась острыми дискуссиями. В 14:15-14:30 (21:15-21:30 мск) Трамп поприветствует других европейских лидеров в Парадной столовой. Через 15 минут после приветствия запланировано совместное фотографирование лидеров в Кросс-холле.

В 15:00 (22:00 мск) Трамп и европейские лидеры отправятся на отдельную ключевую встречу, которая пройдет в Восточной комнате Белого дома. В обсуждении также примет участие Зеленский.

