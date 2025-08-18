В нескольких российских регионах зафиксировано массовое появление гигантских ядовитых пауков-ос. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В российских регионах нашествие ядовитых пауков-ос. <...> О нашествии сообщают в Подмосковье, Республике Татарстан, Владимирской, Тульской, Калужской областях, Республике Башкортостан, Челябинской области и других регионах», — говорится в сообщении Shot.
Владельцы дачных участков сообщили, что ранее подобный вид встречался нечасто, однако в настоящее время он массово заполонил их участки. Эксперты-энтомологи отмечают, что из-за повышения температуры воздуха полосатый паук активно распространяется не только в южных регионах, но также осваивает более северные районы. Кроме того, этот вид способен обитать и в городских парках.
Паук-оса известен в научной классификации как аргиопа Брюнниха. Его укус по степени болезненности сравним с укусом обычной осы и, как правило, сопровождается появлением припухлости. У отдельных людей возможно развитие аллергической реакции, в редких случаях способной привести к анафилактическому шоку.
Ранее массовое появление пауков-ос аргиоп Брюнниха уже фиксировалось в Курганской области, где этот вид занесен в Красную книгу региона. Тогда жители сообщали о встречах с ядовитыми пауками на дачных участках, а специалисты предупреждали об опасности укусов, особенно для людей с аллергией. До этого в пригороде Кургана находили и других ядовитых пауков, таких как тарантул.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.