17 августа 2025

Власти ХМАО раскрыли средний возраст жителей региона

Средний возраст жителя ХМАО 36,5 лет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО каждый четвертый житель считается молодым
В ХМАО каждый четвертый житель считается молодым Фото:

Средний возраст жителей Югры составляет 36,5 года. Об этом сообщила и. о. директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Мария Орлова на первом съезде руководителей штабов движения «Мы вместе» и НКО в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU.

«В Югре проживает свыше одного миллиона семисот восьмидесяти тысяч человек, из них четыреста восемьдесят одна тысяча — это молодежь, то есть практически каждый четвертый. В среднем нам, югорчанам, примерно тридцать шесть с половиной лет», — уточнила Орлова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО дал установки мэру, как нужно работать с молодежью. Глава региона Руслан Кухарук во время визита в Мегион поручил мэру Алексею Петриченко привлечь молодежь к проектированию нового общественного пространства, поскольку общественные пространства во многом строятся именно для молодых и необходимо учитывать их мнение. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний возраст жителей Югры составляет 36,5 года. Об этом сообщила и. о. директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Мария Орлова на первом съезде руководителей штабов движения «Мы вместе» и НКО в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. «В Югре проживает свыше одного миллиона семисот восьмидесяти тысяч человек, из них четыреста восемьдесят одна тысяча — это молодежь, то есть практически каждый четвертый. В среднем нам, югорчанам, примерно тридцать шесть с половиной лет», — уточнила Орлова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО дал установки мэру, как нужно работать с молодежью. Глава региона Руслан Кухарук  во время визита в Мегион поручил мэру Алексею Петриченко привлечь молодежь к проектированию нового общественного пространства, поскольку общественные пространства во многом строятся именно для молодых и необходимо учитывать их мнение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...