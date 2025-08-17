Власти ХМАО раскрыли средний возраст жителей региона

Средний возраст жителей Югры составляет 36,5 года. Об этом сообщила и. о. директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Мария Орлова на первом съезде руководителей штабов движения «Мы вместе» и НКО в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU.
«В Югре проживает свыше одного миллиона семисот восьмидесяти тысяч человек, из них четыреста восемьдесят одна тысяча — это молодежь, то есть практически каждый четвертый. В среднем нам, югорчанам, примерно тридцать шесть с половиной лет», — уточнила Орлова.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО дал установки мэру, как нужно работать с молодежью. Глава региона Руслан Кухарук во время визита в Мегион поручил мэру Алексею Петриченко привлечь молодежь к проектированию нового общественного пространства, поскольку общественные пространства во многом строятся именно для молодых и необходимо учитывать их мнение.
