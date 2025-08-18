Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Встреча прошла перед запланированными переговорами Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме. Об этом президент Украины сообщил в соцсетях.
«Спасибо за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи — очень серьезно», — написал Зеленский в telegram-канале. Содержание их встречи пока не раскрывается.
Встреча президентов США и Украины состоится 18 августа. По предварительным данным, начало саммита запланировано на 22:30 (мск). Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск, после чего будет многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС. Вместе с президентом Украины на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Саммит стартует ориентировочно в 22:00 мск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию подробностей мероприятия.
