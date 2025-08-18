Трамп и Зеленский начали переговоры в Белом доме: онлайн-трансляция

Началась прямая трансляция переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме
Глава США Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме
Глава США Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме

В 20:15 по московскому времени состоится переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим URA.RU организует прямую трансляцию события на платформах «ВКонтакте» и Rutube.

Позже к диалогу присоединятся главы европейских государств, а также представители НАТО и Европейской комиссии. Совместное обсуждение начнется после завершения переговоров между Трампом и Зеленским.

В ходе предстоящей встречи Владимира Зеленского с лидерами европейских государств планируется рассмотреть результаты переговоров между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся 15 августа на Аляске. Вашингтон, Брюссель и Киев намерены согласовать совместную стратегию по урегулированию украинского конфликта.

