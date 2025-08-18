Трамп ответил всем недовольным тем, что Путин прилетал на Аляску

Решение приехать Путина на Аляску было «чудесным»
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «чудесным» визит президента России Владимира Путина на Аляску. Об этом он сообщил во время встречи с лидерами Европы и президентом Украины. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, посвященную переговорам Трампа и Зеленского.
