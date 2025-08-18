Зеленский на встрече с Трампом согласился провести выборы при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране после установления режима прекращения огня. Об этом он сообщил 18 августа на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает пресс-служба офиса украинского лидера.
«Выборы могут состояться только при условии прекращения огня и при наличии международных гарантий безопасности. Мы не можем организовать избирательный процесс во время боевых действий», — отметил Зеленский. По его словам, проведение выборов в условиях войны невозможно из-за угрозы жизням граждан и отсутствия прозрачности.
В ходе переговоров Трамп выразил иную точку зрения, заявив, что, по его мнению, необходимость прекращения огня более не актуальна. Он подчеркнул, что Украина уже достаточно консолидирована для проведения выборов и должен быть найден другой путь решения вопроса.
Встреча Зеленского и Трампа проходит в Белом доме. Ранее западные партнеры настаивали на проведении выборов и территориальных уступках как условиях для урегулирования конфликта, а также обсуждали гарантии личной безопасности для Зеленского в случае его ухода с поста президента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.