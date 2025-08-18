Зеленский на встрече с Трампом согласился провести выборы при одном условии

По словам Зеленского, выборы на Украине возможны после завершения боевых действий
По словам Зеленского, выборы на Украине возможны после завершения боевых действий
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране после установления режима прекращения огня. Об этом он сообщил 18 августа на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает пресс-служба офиса украинского лидера.

«Выборы могут состояться только при условии прекращения огня и при наличии международных гарантий безопасности. Мы не можем организовать избирательный процесс во время боевых действий», — отметил Зеленский. По его словам, проведение выборов в условиях войны невозможно из-за угрозы жизням граждан и отсутствия прозрачности.

В ходе переговоров Трамп выразил иную точку зрения, заявив, что, по его мнению, необходимость прекращения огня более не актуальна. Он подчеркнул, что Украина уже достаточно консолидирована для проведения выборов и должен быть найден другой путь решения вопроса.

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Белом доме. Ранее западные партнеры настаивали на проведении выборов и территориальных уступках как условиях для урегулирования конфликта, а также обсуждали гарантии личной безопасности для Зеленского в случае его ухода с поста президента.

