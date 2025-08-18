На Украине могут обсудить изменение границ Донецкой и Луганской областей

В Верховной Раде Украины может быть поднят вопрос об изменении границ Донецкой и Луганской областей. Инициатива направлена на защиту части Донбасса от возможной передачи России. Об этом сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук (включен в России в список террористов и экстремистов).
«Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области (...) и ничего, никому не нужно отдавать, ведь это уже будут не города и села Донецкой и Луганской областей», — написал Мосийчук в своем telegram-канале.
Вопрос изменения границ Донецкой и Луганской областей обсуждается на фоне сообщений зарубежных СМИ о возможной готовности Украины пойти на территориальные уступки ради урегулирования конфликта с Россией и продвижения к членству в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не намерен отдавать украинские земли, однако западная пресса отмечает смягчение позиции Киева и возможность обсуждения передачи контроля над частью регионов в рамках мирных переговоров.
