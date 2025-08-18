18 августа 2025

Трамп назвал новые сроки разрешения украинского конфликта

Трамп: конфликт на Украине легко завершить в течение двух недель
Срок завершения конфликта на Украине составляет пару недель
Срок завершения конфликта на Украине составляет пару недель Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть окончен в течение ближайших двух недель при условии заключения соглашения между сторонами. Об этом Трамп сообщил 18 августа 2025 года во время встречи с европейскими лидерами.

«Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение», — сказал Дональд Трамп, комментируя возможные перспективы урегулирования ситуации между Россией и Украиной.

В Вашингтоне проходят переговоры Дональда Трампа с лидерами европейских государств — Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также представителями НАТО и Еврокомиссии (ЕК). Перед этим президент США встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.

