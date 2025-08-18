Трамп назвал новые сроки разрешения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть окончен в течение ближайших двух недель при условии заключения соглашения между сторонами. Об этом Трамп сообщил 18 августа 2025 года во время встречи с европейскими лидерами.
«Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение», — сказал Дональд Трамп, комментируя возможные перспективы урегулирования ситуации между Россией и Украиной.
В Вашингтоне проходят переговоры Дональда Трампа с лидерами европейских государств — Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также представителями НАТО и Еврокомиссии (ЕК). Перед этим президент США встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.