18 августа 2025

На Украине будут выборы, на прихоти страны закрыли глаза в США: первые заявления Трампа и Зеленского

Трамп: вступление Украины в НАТО не будет обсуждаться на встрече с Зеленским
Трамп на встрече с Зеленским заявил, что пока не может оценить сроки завершения конфликта на Украине
Трамп на встрече с Зеленским заявил, что пока не может оценить сроки завершения конфликта на Украине Фото:
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

В Вашингтоне прошел первый этап переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Это первая их очная встреча после крупного скандала в Овальном кабинете в феврале 2025 года. К беседе через несколько часов присоединятся лидеры европейских государств — Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также представители НАТО и Еврокомиссии (ЕК).

Лидеры двух стран к текущему моменту сделали заявления насчет способов урегулирования конфликта на Украине, выборов в стране и предоставлению Киеву гарантий безопасности. Также глава Белого дома рассказал о саммите с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Главные заявления Зеленского и Трампа к этому часу — в материале URA.RU. 

О чем сказал Трамп

Сроки завершение украинского конфликта пока не определены

Президент США выразил мнение, что конфликт на Украине может быть завершен, поскольку этого желают все стороны и мировое сообщество. Однако он подчеркнул, что пока невозможно точно спрогнозировать сроки окончания противостояния. 

«Я не могу сказать, когда закончится этот конфликт, но он обязательно закончится. Все этого хотят, и этот господин [Зеленский], и Путин, все устали от него», — заявил Трамп.

Ультиматум Зеленскому по военной поддержке

Трамп сообщил Зеленскому, что Штаты могут в скором времени прекратить оказывать поддержку Украине, если стороны не придут к соответствующему соглашению. «Сегодня либо будет сделка, либо поддержка Украине прекращается», — подчеркнул Трамп.

Украина не вступит в НАТО

В ходе переговоров с Владимиром Зеленским американский лидер, отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс, отметил, что ранее уже звучали заявления о невозможности такого развития событий. «Мы никогда такое не обсуждали. Обсудим это сегодня, но мы готовы дать очень хорошие гарантии безопасности. И люди ждут этого от нас», — сказал Трамп.

Готовность США к трехсторонней встрече

Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским выразил уверенность в стремлении России к мирному разрешению конфликта на Украине. Он также подтвердил готовность к организации трехсторонних переговоров с участием Москвы, Вашингтона и Киева. 

«Мы должны обеспечить прочный мир. Владимир Путин намерен завершить эту войну. Этот джентльмен (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) также стремится к ее окончанию. Весь мир устал от продолжающегося конфликта. За последние полгода мне удалось остановить шесть войн. Я полагал, что урегулирование украинской ситуации окажется самым простым, однако это оказалось не так», — добавил Трамп.

Гарантии безопасности для Киева и плата стран-членов НАТО за военную помощь

В ходе предстоящей встречи с руководителями европейских государств, которая пройдет после беседы Трампа и Зеленского, первый намерен обсудить инициативы по достижению урегулирования ситуации на Украине. Президент США отметил, что сегодня ожидается либо заключение соглашения, либо прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Отвечая на вопрос о возможном участии военных Евросоюза на территории Украины, Трамп допустил, что соответствующее заявление может быть сделано по итогам переговоров с лидерами стран ЕС. Он заверил, что Украина получит «надежные гарантии безопасности» в рамках мирного соглашения.

Прекращение огня на Украине

Трамп заявил, что прекращение огня в Киеве не является обязательной мерой при наличии шансов на полное урегулирование конфликта. По его словам, введение этого режима может привести к тому, что одна из сторон воспользуется передышкой для наращивания своего боевого потенциала. В данной ситуации предпочтительнее стремиться к окончательному завершению противостояния и достижению долгосрочного мира. Он также отметил, что возможность достижения соглашения между Россией и Украиной сохраняется даже в условиях продолжающихся боев.

За американское оружие для Украины заплатит НАТО

Трамп заявил, что расходы на поставки американского вооружения Украине возьмет на себя Североатлантический альянс. «Мы продаем технику НАТО, а НАТО — что делает? Я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него», — сказал он, обращаясь к Зеленскому.

Трамп рассказал про саммит на Аляске и позвонил Путину

Американский президент заявил, что переговоры с российским лидером на Аляске прошли конструктивно. Он выразил уверенность в наличии перспектив для достижения прогресса по вопросу Украины. По словам Трампа, встреча с Путиным была продуктивной, и существует возможность добиться конкретных результатов. Глава Белого дома также отметил важность предстоящих переговоров, подчеркнув, что и в их рамках рассчитывает на скорое восстановление мира.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что намерен связаться с Владимиром Путиным непосредственно после переговоров с Зеленским.

«Путин ожидает моего звонка», — отметил Трамп в ходе встречи в Белом доме. На данный момент они с президентом РФ уже поговорили. 

О чем сказал Зеленский

Готовность к трехсторонней встрече

Во время переговоров в Овальном кабинете Владимир Зеленский выразил надежду Киева на организацию трехсторонних мирных переговоров с Россией при участии США. «Как сказал президент (Трамп — прим. URA.RU) мы ожидаем трехсторонние встречи», — сказал он. 

О территориальных уступках Украины

Владимир Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности территориальных уступок в пользу РФ. Комментируя ситуацию с текущими объемами вооружения в своей стране, он отметил, что Киев сталкивается с трудностями при приобретении американского оружия.

Просьба о поставках комплексов Patriot на Украину

Украинский президент обратился к Дональду Трампу с просьбой о поставках в ряды его армии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он подчеркнул, что закупка американского вооружения станет частью гарантий безопасности для Киева.

«У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование», — сказал президент Украины.

Выборы на Украине

Зеленский сообщил, что допускает возможность проведения выборов в стране, но не в нынешних условиях. «Разумеется, мы допускаем такую возможность. Безопасность. Также нужно работать в парламенте, поскольку в военное время нельзя проводить выборы. Но нам нужна безопасность, нам нужно перемирие по всему полю боя», — сказал президент Украины.

Зеленский передал главе США письмо от своей жены

В начале переговоров с Дональдом Трампом глава Украины вручил ему послание от своей супруги. Кроме того, он выразил признательность первой леди Штатов за то, что она направила письмо президенту РФ. 

