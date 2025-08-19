Зеленский готов встретиться с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с Владимиром Путиным
Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге у Белого дома после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Я подтвердил. И меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», — сообщил Зеленский журналистам.

По его словам, украинская сторона рассчитывает, что после переговоров с президентом России может состояться трехсторонняя встреча с участием президента США. Не исключено, что она пройдет до конца августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге у Белого дома после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. «Я подтвердил. И меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», — сообщил Зеленский журналистам. По его словам, украинская сторона рассчитывает, что после переговоров с президентом России может состояться трехсторонняя встреча с участием президента США. Не исключено, что она пройдет до конца августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...