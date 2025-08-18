18 августа 2025

У пермского бизнеса появилась возможность отправить посылку в Бруней и на Багамы

Почта России готова оказать помощь пермякам
Почта России готова оказать помощь пермякам Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В РФ возобновили доставку посылок по услуге EMS в шесть стран мира: Багамские острова, Боливия, Бруней-Даруссалам, Сальвадор, Ямайка и Уругвай. Об этом сообщила пресс-служба Почты России. Ранее опция пользовалась большой популярностью у бизнесменов со всей страны, включая жителей Прикамья.

«В период пандемии COVID-19 отправка почтовых сообщений в ряд стран была приостановлена. Сейчас авиадоставка возобновляется с использованием транзитных пунктов: отправления в Сальвадор и Уругвай будут доставляться через почтовую службу Испании, на Багамские острова, в Ямайку и Боливию — через Нидерланды, а в Бруней-Даруссалам — с помощью транзита через Объединенные Арабские Эмираты», — указано на сайте службы.

В начале лета для отправления посылок открыли Северную Корею. Международная доставка при содействии Почты России доступна в 159 стран.

URA.RU писало ранее, что в пермских почтовых отделениях появилась возможность бесплатно отправить посылки в Курскую область. Их вес и количество не ограничены, утверждали в УФПС Пермского края.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

