Вирусолог забил тревогу из-за новой глобальной пандемии

Вирусолог Пейрис: нам необходимо уделять внимание будущим пандемиям
Вирусолог отметил необходимость уделять внимание будущим пандемиям
Вирусолог отметил необходимость уделять внимание будущим пандемиям

Следующая пандемия может застать человечество врасплох, несмотря на опыт борьбы с COVID-19. Об этом сообщил почетный профессор Гонконгского университета, вирусолог Малик Пейрис.

«Нам действительно необходимо уделять больше внимания тому, как мы справимся с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно», — сказал ученый в интервью изданию South China Morning Post. Он добавил, что последствия COVID-19 наглядно продемонстрировали масштабный урон для экономического и социального благополучия общества.

Эксперт также отметил, что за последние десятилетия вирусы животных стали чаще передаваться человеку. Среди примеров он привел атипичную пневмонию, свиной грипп, COVID-19, ближневосточный респираторный синдром, лихорадку Эбола и вирус Зика. По словам вирусолога, появление новых патогенов связано с развитием интенсивного животноводства, увеличением объемов международного туризма и торговли экзотическими животными.

