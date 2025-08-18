18 августа 2025

Труп женщины достали из свердловской реки

В свердловской реке Чусовой утонула женщина
Тело вылавливали спасатели (архивное фото)
Тело вылавливали спасатели (архивное фото)

В Полевском (Свердловская область) местная жительница утонула в реке Чусовой, ее тело искали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На акватории реки Чусовой в Полевском обнаружено и извлечено из воды тело женщины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — пояснили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.

