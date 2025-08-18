«Разговоры о важном» введут в свердловских детсадах

Свердловская область попала в список из 22 регионов, где опробуют проведение «разговоров о важном» в детских садах. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру», — передает издание «Ведомости» слова Кравцова. Он добавил, что проводить занятия с детьми воспитатели будут в «понятной» и «увлекательной» форме в соответствии с их возрастом.
В пресс-службе Минпросвещения РФ объяснили, что в занятия включат игры, творческие задания и чтение книг. Новый формат «разговоров о важном» рассчитан на детей от трех до семи лет.
Проводить подобную программу в детсадах в октябре прошлого года поддержал президент России Владимир Путин. Российский лидер уточнил, что все должно быть в меру, а с детьми необходимо работать, исходя от их уровня развития.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!