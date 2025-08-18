18 августа 2025

Жители Суксуна в Пермском крае сняли зарождение разрушительного смерча на видео

Смерч обрушился на Суксун 18 августа
Смерч обрушился на Суксун 18 августа

Жителям поселка Суксун в Пермском крае удалось запечатлеть момент возникновения разрушительного смерча на видео. Кадрами суксунцы делятся в соцсетях.

«Еще видео смерча», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как из дождевого облака к земле опускается большая воронка.

Мощный смерч прошелся по Суксуну накануне, 18 августа. Сильный вихрь оставил местных жителей без света, повалил деревья, повредил крыши домов уничтожил надворные постройки. Власти Суксуна обратились к жителям с просьбой зафиксировать масштабы причиненного смерчем ущерба.

