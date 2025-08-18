18 августа 2025

Власти Суксуна попросили местных жителей снять последствия разрушительного смерча на видео

Власти Суксуна ликвидируют последствия разрушительного смерча, срывавшего крыши
В настоящее время рабочие группы уже приступили к осмотру объектов
В Суксуне (Пермский край) состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались вопросы определения количества поврежденных жилых домов, хозяйственных построек и объектов жизнеобеспечения, включая газоснабжение, электросети и системы связи. Совещание собрали после обрушившегося на поселок мощного смерча, который 18 августа оставил местных жителей без света.

«Было принято решение о проведении первичного обследования пострадавших строений с целью установления степени и объема нанесенного ущерба. В настоящее время рабочие группы уже приступили к осмотру объектов. Рекомендуется, чтобы во время обследования в домовладениях находились их владельцы или представители», — сообщила глава Суксунского муниципального округа Пермского края Вера Бунакова в telegram-канале. 

Также жителей оповестили о необходимость проведения фото- и видеосъемки всех повреждений до начала восстановительных работ. Это позволит объективно зафиксировать масштабы разрушений для дальнейшего рассмотрения комиссией.

Ранее URA.RU публиковало кадры разбушевавшейся стихии. По словам очевидцев, в территории деревья вырывало с корнем из земли, сорванные крыши домов уносил ветер, были повреждены дачные участки и машины. Кроме того, от ветра летали заборы, у многих сгорела техника.

