На месте ЧП работают спасатели
В Екатеринбурге днем 19 августа пожар случился в девятиэтажном общежитии по улице Братская, 14. Дым постепенно накрывает Вторчермет, рассказал URA.RU читатель.
«Возгорание произошло во втором подъезде. Огромный столб дыма поднялся над микрорайоном», — сказал собеседник. Он добавил, что на месте происшествия работают спасатели.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что площадь пожара составила 25 квадратных метров, его потушили. Информация о пострадавших не поступала.
