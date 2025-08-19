В России прекратят брать налоги с участников боевых действий
Правительство России согласно с предложением приостановки взыскания долгов в зонах военного положения и контртеррористической операции. Об этом сообщает российский кабмин. В документе прописана полная поддержка инициативы.
