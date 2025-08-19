«Будьте бдительны»: в Свердловской области объявили экстренное предупреждение

В МЧС предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах 20 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода ожидается 20 августа
Непогода ожидается 20 августа Фото:

В Свердловской области 20 августа ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Будьте бдительны! Чтобы пережить непогоду без происшествий, не используйте электроприборы во время грозы. Закройте в помещении все окна и двери, проверьте и очистите системы водоотведения от мусора, уберите с открытых площадок предметы, которые могут быть унесены ветром», — предупредили спасатели. Если непогода застала вас на улице, то избегайте открытых пространств и высоких объектов.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 20 августа ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Будьте бдительны! Чтобы пережить непогоду без происшествий, не используйте электроприборы во время грозы. Закройте в помещении все окна и двери, проверьте и очистите системы водоотведения от мусора, уберите с открытых площадок предметы, которые могут быть унесены ветром», — предупредили спасатели. Если непогода застала вас на улице, то избегайте открытых пространств и высоких объектов. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...