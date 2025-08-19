«Будьте бдительны»: в Свердловской области объявили экстренное предупреждение

В Свердловской области 20 августа ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Будьте бдительны! Чтобы пережить непогоду без происшествий, не используйте электроприборы во время грозы. Закройте в помещении все окна и двери, проверьте и очистите системы водоотведения от мусора, уберите с открытых площадок предметы, которые могут быть унесены ветром», — предупредили спасатели. Если непогода застала вас на улице, то избегайте открытых пространств и высоких объектов.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
