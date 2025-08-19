Суд наказал Ефремова за финансирование ФБК*
Российскому основателю известного бренда «NIkita Efremov» Никите Ефремову запретили совершать определенные действия. Об этом сообщает Останкинский районный суд Москвы. Как уточнили в пресс-службе структуры, блогера обвиняют в финансировании запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*).
* — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
