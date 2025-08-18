18 августа 2025

В ХМАО сборщики раскрыли места, где растет самая полезная в мире ягода

В ХМАО стартовал сезон сбора брусники: где искать самый полезный дикорос
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брусника, которую собирают в ХМАО, имеет антиоксидантные свойства
Брусника, которую собирают в ХМАО, имеет антиоксидантные свойства Фото:

В Югре начался сезон сбора брусники. Эту ягоду считают одной из самых полезных: она обладает антиоксидантными и антисептическими свойствами. Профессиональные сборщики рассказали URA.RU, где можно найти урожайные плантации.

Секретные места

«Сбор уже начался. Но рядом с Нижневартовском плантаций не найти. За ягодой отправляйтесь в сторону Радужного, Агана, Лангепаса», — рекомендует профессиональный сборщик Линар, чья семья занимается дикоросами более тридцати лет.

Жители Нефтеюганска отправляются в леса Лянтора, а нижневартовцы — примерно за 200 километров в сторону Сургута. Бруснику собирают также в Советском, Кондинском районах и недалеко от Нягани.

Подходят для сбора и леса, и болота. «Растет брусника по всей лесной и тундровой зонам — в хвойных, смешанных и лиственных лесах, зарослях кустарников, иногда на торфяных болотах», — пояснили специалисты природного парка «Нумто» в Белоярском районе. В хвойных массивах, где кроны деревьев смыкаются, ягоды бывают крупнее обычного. Часто брусника соседствует с черникой. Экологи напоминают: собирать дикоросы следует подальше от дорог, иначе они могут быть вредны для здоровья.

Ядовитый близнец

Новички могут перепутать бруснику с ядовитыми растениями — волчеягодником и вороньим глазом. «Ягоды волчеягодника ярко-красные, полупрозрачные, тогда как брусника матовая, с плотной структурой. У волчеягодника листья вытянутые, эллиптической формы, у брусники они мельче и с загнутыми краями», — объяснила первый вице-президент организации «Спасение Югры» Екатерина Жукова.

Сбор и хранение

Ягоду собирают как руками, так и при помощи приспособлений. На маркетплейсах продаются специальные совки — плодоборники или плодосъемники. Их цена начинается от 300 рублей. Некоторые используют ведро и ковш, которым ягоду «сметают» в емкость.

Чаще всего бруснику хранят в замороженном виде. После сбора ее не рекомендуется мыть, иначе срок хранения сократится. Урожай очищают от листьев, раскладывают тонким слоем и подсушивают.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается большой урожай клюквы. Собеседники агентства поделились локациями, где легко можно найти эту ягоду. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре начался сезон сбора брусники. Эту ягоду считают одной из самых полезных: она обладает антиоксидантными и антисептическими свойствами. Профессиональные сборщики рассказали URA.RU, где можно найти урожайные плантации. Секретные места «Сбор уже начался. Но рядом с Нижневартовском плантаций не найти. За ягодой отправляйтесь в сторону Радужного, Агана, Лангепаса», — рекомендует профессиональный сборщик Линар, чья семья занимается дикоросами более тридцати лет. Жители Нефтеюганска отправляются в леса Лянтора, а нижневартовцы — примерно за 200 километров в сторону Сургута. Бруснику собирают также в Советском, Кондинском районах и недалеко от Нягани. Подходят для сбора и леса, и болота. «Растет брусника по всей лесной и тундровой зонам — в хвойных, смешанных и лиственных лесах, зарослях кустарников, иногда на торфяных болотах», — пояснили специалисты природного парка «Нумто» в Белоярском районе. В хвойных массивах, где кроны деревьев смыкаются, ягоды бывают крупнее обычного. Часто брусника соседствует с черникой. Экологи напоминают: собирать дикоросы следует подальше от дорог, иначе они могут быть вредны для здоровья. Ядовитый близнец Новички могут перепутать бруснику с ядовитыми растениями — волчеягодником и вороньим глазом. «Ягоды волчеягодника ярко-красные, полупрозрачные, тогда как брусника матовая, с плотной структурой. У волчеягодника листья вытянутые, эллиптической формы, у брусники они мельче и с загнутыми краями», — объяснила первый вице-президент организации «Спасение Югры» Екатерина Жукова. Сбор и хранение Ягоду собирают как руками, так и при помощи приспособлений. На маркетплейсах продаются специальные совки — плодоборники или плодосъемники. Их цена начинается от 300 рублей. Некоторые используют ведро и ковш, которым ягоду «сметают» в емкость. Чаще всего бруснику хранят в замороженном виде. После сбора ее не рекомендуется мыть, иначе срок хранения сократится. Урожай очищают от листьев, раскладывают тонким слоем и подсушивают. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается большой урожай клюквы. Собеседники агентства поделились локациями, где легко можно найти эту ягоду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...