В ХМАО сборщики раскрыли места, где растет самая полезная в мире ягода

В Югре начался сезон сбора брусники. Эту ягоду считают одной из самых полезных: она обладает антиоксидантными и антисептическими свойствами. Профессиональные сборщики рассказали URA.RU, где можно найти урожайные плантации.
Секретные места
«Сбор уже начался. Но рядом с Нижневартовском плантаций не найти. За ягодой отправляйтесь в сторону Радужного, Агана, Лангепаса», — рекомендует профессиональный сборщик Линар, чья семья занимается дикоросами более тридцати лет.
Жители Нефтеюганска отправляются в леса Лянтора, а нижневартовцы — примерно за 200 километров в сторону Сургута. Бруснику собирают также в Советском, Кондинском районах и недалеко от Нягани.
Подходят для сбора и леса, и болота. «Растет брусника по всей лесной и тундровой зонам — в хвойных, смешанных и лиственных лесах, зарослях кустарников, иногда на торфяных болотах», — пояснили специалисты природного парка «Нумто» в Белоярском районе. В хвойных массивах, где кроны деревьев смыкаются, ягоды бывают крупнее обычного. Часто брусника соседствует с черникой. Экологи напоминают: собирать дикоросы следует подальше от дорог, иначе они могут быть вредны для здоровья.
Ядовитый близнец
Новички могут перепутать бруснику с ядовитыми растениями — волчеягодником и вороньим глазом. «Ягоды волчеягодника ярко-красные, полупрозрачные, тогда как брусника матовая, с плотной структурой. У волчеягодника листья вытянутые, эллиптической формы, у брусники они мельче и с загнутыми краями», — объяснила первый вице-президент организации «Спасение Югры» Екатерина Жукова.
Сбор и хранение
Ягоду собирают как руками, так и при помощи приспособлений. На маркетплейсах продаются специальные совки — плодоборники или плодосъемники. Их цена начинается от 300 рублей. Некоторые используют ведро и ковш, которым ягоду «сметают» в емкость.
Чаще всего бруснику хранят в замороженном виде. После сбора ее не рекомендуется мыть, иначе срок хранения сократится. Урожай очищают от листьев, раскладывают тонким слоем и подсушивают.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается большой урожай клюквы. Собеседники агентства поделились локациями, где легко можно найти эту ягоду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!