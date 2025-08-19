ВСУ пытались атаковать российские регионы сотней дронов и авиабомбами

МО: ВСУ попытались атаковать регионы РФ с помощью 117 БПЛА и трех авиабомб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Было уничтожено 117 украинских БПЛА, заявили в Минобороны РФ
Было уничтожено 117 украинских БПЛА, заявили в Минобороны РФ Фото:

Украинские войска попытались атаковать регионы РФ с помощью управляемых авиабомб, системой залпового огня HIMARS и БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — заявило ведомство в telegram-канале. Также отмечается, что было сбито 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в российских регионах были сбиты 23 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Наибольшее число дронов было нацелено на Волгоградскую область, где в связи с атаками вводились ограничения на полеты гражданской авиации. В результате падения обломков беспилотников в регионе возникли возгорания — один из пожаров произошел в медицинском учреждении, другой — на территории нефтеперерабатывающего завода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские войска попытались атаковать регионы РФ с помощью управляемых авиабомб, системой залпового огня HIMARS и БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — заявило ведомство в telegram-канале. Также отмечается, что было сбито 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ранее сообщалось, что в российских регионах были сбиты 23 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Наибольшее число дронов было нацелено на Волгоградскую область, где в связи с атаками вводились ограничения на полеты гражданской авиации. В результате падения обломков беспилотников в регионе возникли возгорания — один из пожаров произошел в медицинском учреждении, другой — на территории нефтеперерабатывающего завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...