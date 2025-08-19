ВСУ пытались атаковать российские регионы сотней дронов и авиабомбами

Украинские войска попытались атаковать регионы РФ с помощью управляемых авиабомб, системой залпового огня HIMARS и БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — заявило ведомство в telegram-канале. Также отмечается, что было сбито 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее сообщалось, что в российских регионах были сбиты 23 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Наибольшее число дронов было нацелено на Волгоградскую область, где в связи с атаками вводились ограничения на полеты гражданской авиации. В результате падения обломков беспилотников в регионе возникли возгорания — один из пожаров произошел в медицинском учреждении, другой — на территории нефтеперерабатывающего завода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.