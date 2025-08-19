Полиции пришлось открыть стрельбу по жителю Коркино, он угрожал им пистолетом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Для задержания неадеквата сотрудник ППС применил табельное оружие
Для задержания неадеквата сотрудник ППС применил табельное оружие Фото:

В Коркино (Челябинская область) в одном из домов по улице 30 лет ВЛКСМ неадекват угрожал прибывшим на вызов полицейским пистолетом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, стражи порядка применили табельное оружие и задержали мужчину.

«При виде стражей порядка, находящийся на лестничной клетке заявитель начал вести себя неадекватно и агрессивно, в том числе направил в сторону полицейских пистолет, угрожая им убийством. В соответствии с положениями Федерального закона „О полиции“ сотрудник ППС применил огнестрельное оружие, причинив ранение ноги злоумышленнику, после чего он был задержан и в дальнейшем госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

С места сотрудники изъяли предположительно газовый пистолет «Браунинг», калибра 8 мм. Сейчас устанавливается, откуда мужчина взял оружие. Его действиям будет дана правовая оценка в рамках проводимой проверки.

© Служба новостей «URA.RU»
