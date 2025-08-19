Чем Зеленский заплатит за гарантии безопасности

Политолог Ордуханян: США обеспечат безопасность Зеленскому на обмен территориями
Соединенные Штаты готовы предоставить гарантии личной безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае его согласия на обмен территориями и завершение конфликта с Россией. Об этом сообщил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«США будут готовы обеспечить личную безопасность Владимира Зеленского и его семьи, если президент Украины согласится на обмен территориями и завершение конфликта с Россией», — сказал политолог в интервью «Ридусу». Кроме того, он отметил, что вопрос собственной безопасности является для Зеленского приоритетным.

Также Ордуханян подчеркнул, что на переговорах с президентом США Дональдом Трампом Зеленский не отказался от обсуждения возможного обмена территориями, однако обратил внимание на затруднения, связанные с конституционными ограничениями Украины. Политолог считает, что в случае достижения компромисса Вашингтон может обеспечить украинскому лидеру охрану и возможность проживания за рубежом, а Москва, вероятно, воздержится от юридического преследования Зеленского.

