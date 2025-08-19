Под Воронежем нашли ферму с сотней рабов

Следователи начали проверку по факту лишения свободы людей на ферме, расположенной в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном СК. Ранее в telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы обнаружили место с «сотней рабов».
«Следователями СК организована проверка по сообщению в соцмедиа о незаконном лишении свободы граждан на ферме в Воронежской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале регионального ведомства. Однако следователи на данный момент не подтвердили информацию именно о «сотне» людей, которые там могут находиться.
В СК отметили, что начали проверку после публикации сообщений в соцсетях. Сама ферма расположена в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области. Как сообщается, на ней неизвестные насильно удерживали людей и избивали их.
Информацию о сотне человек, которые удерживались там силой приводит telegram-канал «РЕН ТВ». Там сообщили, что ферма с людьми, которые находились там против своей воли, работала очень давно.
