Под Воронежем нашли ферму с сотней рабов

СК начал проверку по факту лишения свободы людей на ферме в Воронежской области
Следователи проводят проверку по факту незаконного удерживания людей на ферме под Воронежем
Следователи начали проверку по факту лишения свободы людей на ферме, расположенной в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном СК. Ранее в telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы обнаружили место с «сотней рабов».

«Следователями СК организована проверка по сообщению в соцмедиа о незаконном лишении свободы граждан на ферме в Воронежской области», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале регионального ведомства. Однако следователи на данный момент не подтвердили информацию именно о «сотне» людей, которые там могут находиться. 

В СК отметили, что начали проверку после публикации сообщений в соцсетях. Сама ферма расположена в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области. Как сообщается, на ней неизвестные насильно удерживали людей и избивали их.

Информацию о сотне человек, которые удерживались там силой приводит telegram-канал «РЕН ТВ». Там сообщили, что ферма с людьми, которые находились там против своей воли, работала очень давно.

