Главу азербайджанской диаспоры Челябинска Ханкишиева лишили гражданства РФ

Руководителя азербайджанской диаспоры Челябинска Аршада Ханкишиева лишили гражданства России. По сообщениям средств массовой информации, ему запрещен въезд в Российскую Федерацию.
«Главу азербайджанской общины Челябинской области России Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в РФ», сообщает информационное агентство Sputnik. По информации агентства, Ханкишиева обвиняют в пропаганде этносепаратизма.
Ханкишиев является крупным бизнесменом. По данным сервиса Сбис, он владеет четырьмя действующими компаниями, работающими в Челябинске — ООО «Фруктдом», «Нар Шараб», «Фрут-Хауз» и «ЭЛ-ТИМ». Ранее он руководил прекратившими деятельность ООО «Каспий», общественной организацией «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области» (ОО РНКА АЗЕРЧЕЛ) и Челябинской областной социально-правовой общественной организацией «Азербайджан».
Последняя, согласно ее странице в соцсетях, позиционирует себя как азербайджанская диаспора Челябинска. До 2023 года Ханкишиев был ее президентом. Деятельность организации была прекращена в мае текущего года. По телефону организации корреспонденту URA.RU ответил один из ее руководителей Элхан Бадалбейли. Он сообщил, что новости о Ханкишиеве узнает из СМИ. В настоящее время связи с Ханкишиевым нет, поскольку он находится в Азербайджане. Бадалбейли охарактеризовал ситуацию как «непонятную».
Правоохранительные органы комментарии по ситуации не дают. В случае появления официального комментария он будет опубликован.
