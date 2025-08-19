ВСУ ударили по заправке в ЛНР, есть раненые

Украинский беспилотник атаковал заправку в Рубежном (ЛНР). В результате удара пострадали два сотрудника АЗС. Об этом рассказали в правительстве ЛНР.
«Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. <...> В больницу с ранениями поступили двое мужчин, работников АЗС», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале правительства ЛНР.
В результате удара также была уничтожена машина. Благодаря оперативной работе экстренных служб возгорание не распространилось, что позволило предотвратить серьезные последствия.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники нанесли удары по Волгоградской области. В результате обломки БПЛА упали на больницу. На место выехали пожарные. Плановая медицинская помощь пациентам больницы оказывается в других отделениях. Также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.
