ВСУ ударили по заправке в ЛНР, есть раненые

Два сотрудника АЗС пострадали в результате удара дрона ВСУ по заправке в ЛНР
Из-за удара дрона ВСУ также был уничтожен автомобиль
Украинский беспилотник атаковал заправку в Рубежном (ЛНР). В результате удара пострадали два сотрудника АЗС. Об этом рассказали в правительстве ЛНР.

«Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. <...> В больницу с ранениями поступили двое мужчин, работников АЗС», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале правительства ЛНР.

В результате удара также была уничтожена машина. Благодаря оперативной работе экстренных служб возгорание не распространилось, что позволило предотвратить серьезные последствия.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники нанесли удары по Волгоградской области. В результате обломки БПЛА упали на больницу. На место выехали пожарные. Плановая медицинская помощь пациентам больницы оказывается в других отделениях. Также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

