Врио главы проблемного региона выполнил условия Путина перед выборами

Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн, которому в сентябре предстоят выборы, выполнил задачи, поставленные перед ним президентом Владимиром Путиным. На встрече с главой государства, за месяц до голосования, глава отметил положительную динамику в сфере строительства, снижение безработицы и представил планы по расселению жителей аварийных домов. Кремлю также важно, что у Гольдштейна в отличие от предыдущего главы Владимира Уйбы нет конфликтов с местными элитами, объяснил URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
В начале встречи Путин сказал, что у него есть ряд вопросов, но тему начала разговора предложил выбрать самому врио главы. Исходя из того, что тот считает приоритетным. И Гольдштейн начал с задач, связанных со специальной военной операцией.
«Республика Коми здесь добилась хороших успехов. У нас ребята все в хорошей степени вовлеченности, большие патриоты. Это показывает то количество ребят, наших героев, которые подписали контракты», — отметил врио главы региона.
Гольдштейн добавил, что пятеро жителей республики за время СВО стали Героями России, и, к сожалению, лишь один из них остался в живых. «О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено», — подчеркнул президент.
Врио главы ответил, что в Коми более семи тысяч семей бойцов спецоперации, и в цифрах отчитался по мерам поддержки — питанию для школьников 5 — 11-х классов, компенсации за детские сады, отдых и лечение, освобождение от уплаты транспортного налога и другим льготам.
После этого Гольдштейн перешел к экономике и признал сложности с наполнением региональной казны. «Порядка 9,9% бюджета мы недобираем в связи с тем, что начали компенсировать налог на прибыль, а сейчас не самая лучшая конъюнктура: нефть присела, курс доллара присел, ставка достаточно высокая. Пока ничего экстраординарного в этом не видим, пока справляемся, но есть вопросы, по которым нужно наводить порядок, это точно», — сказал врио главы, добавив, что по добыче полезных ископаемых и производству сельхозпродукции есть небольшой рост — 2,8%, а строительство «разогнали» на 15,3%.
«У вас держится уровень ВРП, у вас держится уровень промышленного производства», — отметил Путин. Гольдштейн поправил его — промпроизводство немного подсело. Но сельское хозяйство развивается, еще раз акцентировал внимание врио главы. «Занимаемся этим целенаправленно, потому что, я считаю, даже на Севере оно может быть прибыльным», — сказал Гольдштейн. Он отметил, что в республике много уникальных продуктов, начиная от оленины и заканчивая «очень дорогим продуктом» — Усть-Цилемским маслом.
«Маслица-то не подвезли, нет?», — спросил Путин. «Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович», — ответил Гольдштейн.
После этого Путин спросил об уровне безработицы. Врио главы доложил, что показатель перестал превышать среднероссийский и сейчас ниже – 0,6%. И строительный сектор тоже «удалось разогнать».
«Самое главное, знаете, чтобы „в стену не ударились“ — не остановить это. Как раз я хотел обсудить, у меня есть несколько вопросов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья», — сказал Гольдштейн и представил Путину документы.
Строительство — одна из сфер, с которой в Коми традиционно есть сложности, объясняет Дмитрий Солонников. «Некоторые населенные пункты пустеют из-за сворачивания работы предприятий, в других много ветхого жилья, которое нужно расселять. Вторая актуальная тема — безработица, которая тоже в последнее время была высокой, что необычно при дефиците рабочей силы в целом по стране. Это тоже связано с закрытием ряда предприятий. Поэтому врио главы важно подчеркнуть, что по этим вопросам есть улучшения и планы», — пояснил политолог.
Скоро в республике выборы главы, поэтому для президента также важен вопрос политической стабильности. У предшественника Гольдштейна – Владимира Уйбы – были разногласия с региональными политэлитами, обратил внимание Солонников.
«Был ряд конфликтов, и это стало причиной того, что Уйба не пошел на следующий срок. В Кремле обращают внимание на то, какие отношения у главы субъекта с представителями местного самоуправления — главами городов, районов, депутатами. У Гольдштейна таких проблем нет, за время его руководства пока никаких острых конфликтных ситуаций не произошло», — резюмировал собеседник URA.RU.
