Новый глава Коми добился перемирия с олигархом Алекперовым

Только назначенный на пост врио губернатора республики Коми Ростислав Гольдштейн занялся перезагрузкой отношений с главным налогоплательщиком региона — «ЛУКОЙЛом». Новый глава добился на аудиенции у экс-президента нефтегазовой компании Вагита Алекперова и заключил первые договоренности: офис предприятия в Усинске продолжит работу. Экс-губернатор Владимир Уйба покинул должность на фоне конфликта с Алекперовым. Из-за ссоры штаб-квартира компании в Коми могла закрыться.
Бывший губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн был назначен временно исполняющим обязанности главы Коми 5 ноября. Его предшественник Владимир Уйба, которого политологи называли «неуравновешенным», покинул этот пост на фоне конфликта с Вагитом Алекперовым. Как ранее сообщало URA.RU, Уйба сорвал встречу с главой «ЛУКОЙЛа», а тот распорядился закрыть офис предприятия в Усинске. Отношения между губернатором и бизнесменом были напряженными в течение последних двух лет. Эксперты предрекали, что это ударит по бюджету республики, который в 2023 году на 88% состоял из налогов на прибыль, НДФЛ и налога на имущество «Лукойл-Коми». Также были риски сокращения количества рабочих мест.
На днях врио губернатора Ростислав Гольдштейн летал в Москву на встречу с Алекперовым. Это была их первая встреча. Как сообщают инсайдеры URA.RU, близкие к истеблишменту региона, губернатору удалось добиться пересмотра решения, принятого Алекперовым из-за ссоры с Уйбой.
«Инициатором встречи был Гольдштейн. Изначально предполагалось, что встреча будет носить характер знакомства. Несмотря на это, удалось предварительно договориться о том, что все офисы и предприятия „ЛУКОЙЛа“ сохранятся и продолжат работу на территории Коми», — говорит один из собеседников агентства на условиях анонимности.
URA.RU связалось с пресс-службой правительства Коми. «Подробности встречи подсказать не можем, не обладаем информацией», — ответили чиновники на вопрос журналиста. Близкий к «ЛУКОЙЛу» источник агентства подтвердил, что предприятие и его офисы будут работать в Коми в прежнем режиме.
«Это знаковое событие, потому что Уйба уходил на волне противостояния с „ЛУКОЙЛом“, крупнейшим налогоплательщиком. И если Уйба не явился на встречу с Алекперовым, то Гольдштейн, который сейчас собирает свою команду и вникает в вопросы региона, начал работу с ключевой проблемы — с вопроса взаимодействия с „ЛУКОЙЛом“. Предприятие существенным образом наполняет бюджет республики, и потеря этого налогоплательщика наносит ущерб экономике региона», — отмечает политтехнолог Юлия Милешкина.
Эксперт добавила, что подход Уйбы к взаимодействию с предприятием коренным образом отличался. «Я не припомню, чтобы в последнее время Уйба встречался с представителями компании. Давние связи с „ЛУКОЙЛом“ были разрушены не очень профессиональным управленцем, который следовал своим настроениям, а не потребностям республики, вверенной ему президентом. Он зашел в республику с фразой „Я здесь Путин“, и в этом же духе продолжал свою деятельность. По его воззрениям, не он должен ходить к Алекперову, а наоборот. Но Алекперов — представитель крупной олигархии, который влияет и на бизнес, и на политику. Губернатору необходимо считаться с его интересами», — считает Милешкина.
Политолог Дмитрий Солонников предостерег от того, чтобы возлагать на лоббистские возможности Гольдштейна слишком большие надежды. «Коми — очень сложный регион по своей истории. Утверждать, что пришел Гольдштейн и гарантированно все получится, что он железной рукой наведет порядок, подружится, с кем нужно, и Коми будет работать, как часы, — нельзя. Для него это очень большой вызов. Очень много внутренних факторов, которые будут тормозить развитие региона», — комментирует эксперт.
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