Сегодня обнимает, завтра ругает: эксперт — о непоследовательности Трампа в отношении Украины

Непоследовательность — характерная черта поведения президента США Дональда Трампа на международной арене. Об этом рассказал URA.RU заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Трамп часто бывает непоследователен в высказываниях: сегодня он кого-то обнимает, завтра ругает и наоборот», — сказал Козюлин URA.RU. Эксперт отмечает: «Я бы не придавал большого значения этим словам — они были сказаны в начале встречи, до того, как европейцы ему польстили, а Зеленский заявил о готовности платить их деньгами».
Ранее на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС президент США заявил, что если Киев не согласится на сделку, Вашингтон прекратит поддержку Украины. Эксперты отмечают, что подобные ультиматумы уже становились частью риторики Трампа, который ранее подчеркивал: США не будут больше бесплатно поставлять вооружение Киеву, но готовы его продавать. Что еще рассказал эксперт про встречу в США — в материале URA.RU.
