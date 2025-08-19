19 августа 2025

В правительстве ХМАО прогнозируют массовые отставки топ-чиновников. Инсайд

В правительстве ХМАО ждут новую волну отставок
В правительстве ХМАО ждут новую волну отставок
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

В правительстве ХМАО прогнозируют массовые отставки топ-чиновников. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, 15 сентября у большинства заместителей директоров департаментов истекают трудовые контракты.

«Сохранить должности смогут не все. У политэлит осталось меньше месяца, чтобы постараться произвести впечатление на начальство и удержаться в кабмине», — отмечает инсайдер.

По словам информатора, в максимальной зоне риска замы директора депмололежи Александр Пономаренко и Мария Орлова. «Более устойчивое положение у Светланы Кругловой из депсоцразвития, которой, по слухам, удалось сработаться с директором департамента Антоном Терехиным. Неплохие шансы остаться у зама директора депспорта Софьи Конух — Михаила Вторушина, заручившегося поддержкой замгубернатора Исакова. Стабильные позиции у куратора медиаблока Алексея Гнедина, а вот будущее других замов главы депполитики Кирилла Харитонова (экс-мэра Радужного Натальи Гулиной и Радика Бадретдинова) пока обсуждается», — делится собеседник агентства.

В департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и противодействия коррупции ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

