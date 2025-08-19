В правительстве ХМАО прогнозируют массовые отставки топ-чиновников. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, 15 сентября у большинства заместителей директоров департаментов истекают трудовые контракты.
«Сохранить должности смогут не все. У политэлит осталось меньше месяца, чтобы постараться произвести впечатление на начальство и удержаться в кабмине», — отмечает инсайдер.
По словам информатора, в максимальной зоне риска замы директора депмололежи Александр Пономаренко и Мария Орлова. «Более устойчивое положение у Светланы Кругловой из депсоцразвития, которой, по слухам, удалось сработаться с директором департамента Антоном Терехиным. Неплохие шансы остаться у зама директора депспорта Софьи Конух — Михаила Вторушина, заручившегося поддержкой замгубернатора Исакова. Стабильные позиции у куратора медиаблока Алексея Гнедина, а вот будущее других замов главы депполитики Кирилла Харитонова (экс-мэра Радужного Натальи Гулиной и Радика Бадретдинова) пока обсуждается», — делится собеседник агентства.
В департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и противодействия коррупции ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!