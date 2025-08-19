19 августа 2025

Колесников: пловцы сборной России получают больше 100 тысяч в месяц

Чемпион признался, сколько зарабатывают его коллеги
Российские пловцы получают ежемесячную зарплату свыше ста тысяч рублей. Об этом рассказал двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников.

«Пловцы зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц. Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — процитировал слова пловца сайт Lenta.ru.

Как сообщало URA.RU ранее, российские пловцы спокойно относятся к победам на ЧМ. Об этом заявил Андрей Минаков, который в составе команды завоевал первое место в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре.

