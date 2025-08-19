Колесников: пловцы сборной России получают больше 100 тысяч в месяц

Российские пловцы получают ежемесячную зарплату свыше ста тысяч рублей. Об этом рассказал двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников.
«Пловцы зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц. Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — процитировал слова пловца сайт Lenta.ru.
Как сообщало URA.RU ранее, российские пловцы спокойно относятся к победам на ЧМ. Об этом заявил Андрей Минаков, который в составе команды завоевал первое место в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре.
