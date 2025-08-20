Свердловчане страдают от нехватки препаратов от рака в регионе

Свердловская область вошла в список регионов, где наблюдается острая нехватка препаратов от рака. Об этом сообщила заместитель председателя координационного совета «Движение против рака» Галина Маргаревич.
«В первую очередь это связано с тем, что пациентов стало больше: увеличилось число пожилых людей, онкопациенты стали жить дольше, а рак все чаще выявляется на ранних стадиях», — цитируют Маргаревич «Ведомости». По ее словам, наиболее остро проблема обеспеченности лекарствами стоит также в Краснодарском крае, Ростовской, Новосибирской, Пензенской, Курской и Воронежской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и республиках Северо-Кавказского федерального округа.
Эксперт отметила, что не все современные препараты для лечения рака входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это ограничивает возможности государственных закупок и не позволяет включить такие лекарства в программы государственных гарантий или установить для них тарифы ОМС.
В результате регионы вынуждены приобретать инновационные препараты за счет собственных средств, зачастую по более высоким ценам, что приводит к снижению числа пациентов, получающих необходимую терапию. Кроме того, расходы на одного онкопациента существенно различаются по регионам: например, в Пензенской области за год на одного больного в среднем тратится 18 302 рубля, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 193 836 рублей.
По расчетам НМИЦ радиологии, которые приводит Маргаревич, для обеспечения потребностей всех пациентов к 2030 году совокупный объем финансирования из системы ОМС и бюджетов всех уровней должен составить 503,7 млрд рублей. Для этого потребуется ежегодное увеличение расходов не менее чем на 13%.
