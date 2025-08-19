В Екатеринбурге мужчина ворвался в пункт выдачи заказов (ПВЗ) и напал на сотрудника, угрожая ему физической расправой. Инцидент произошел на фоне финансового спора между бывшей сотрудницей пункта выдачи и ее работодательницей, рассказала супруга пострадавшего.
По ее словам, конфликт начался после того, как ее бывшая начальница не выплатила ей остаток заработной платы в размере 2 350 рублей. Позднее к разбирательству подключился молодой человек экс-работодательницы. «Он ворвался на ПВЗ, где работает мой муж, и, не стесняясь камер и клиентов, напугав последних, начал оскорблять его и размахивать кулаками, угрожая дальнейшей расправой», — рассказала telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург» жена сотрудника.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
