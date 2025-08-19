19 августа 2025

Разъяренный екатеринбуржец набросился на сотрудника ПВЗ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кроме нападения пострадавший получил в свой адрес угрозы и оскорбления
Кроме нападения пострадавший получил в свой адрес угрозы и оскорбления Фото:

В Екатеринбурге мужчина ворвался в пункт выдачи заказов (ПВЗ) и напал на сотрудника, угрожая ему физической расправой. Инцидент произошел на фоне финансового спора между бывшей сотрудницей пункта выдачи и ее работодательницей, рассказала супруга пострадавшего.

По ее словам, конфликт начался после того, как ее бывшая начальница не выплатила ей остаток заработной платы в размере 2 350 рублей. Позднее к разбирательству подключился молодой человек экс-работодательницы. «Он ворвался на ПВЗ, где работает мой муж, и, не стесняясь камер и клиентов, напугав последних, начал оскорблять его и размахивать кулаками, угрожая дальнейшей расправой», — рассказала telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург» жена сотрудника. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге мужчина ворвался в пункт выдачи заказов (ПВЗ) и напал на сотрудника, угрожая ему физической расправой. Инцидент произошел на фоне финансового спора между бывшей сотрудницей пункта выдачи и ее работодательницей, рассказала супруга пострадавшего. По ее словам, конфликт начался после того, как ее бывшая начальница не выплатила ей остаток заработной платы в размере 2 350 рублей. Позднее к разбирательству подключился молодой человек экс-работодательницы. «Он ворвался на ПВЗ, где работает мой муж, и, не стесняясь камер и клиентов, напугав последних, начал оскорблять его и размахивать кулаками, угрожая дальнейшей расправой», — рассказала telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург» жена сотрудника.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...