Life: российские врачи спасли отца главкома ВСУ Сырского

Сырский ранее перечислил на лечение отца около одного миллиона рублей
Сырский ранее перечислил на лечение отца около одного миллиона рублей

Московские врачи спасли от тяжелой болезни Станислава Сырского, 86-летнего отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщают издания. Пенсионер был госпитализирован в одну из столичных клиник в июне с заболеванием головного мозга, которое осложнилось после перенесенного коронавируса. Сейчас его состояние стабилизировалось, и врачи планируют выписать пациента в конце августа.

«Московские врачи спасли от смерти отца Главкома ВСУ Сырского... Станислав Прокофьевич идет на поправку и будет выписан из клиники в конце августа. Туда он попал в июне с заболеванием головного мозга, которое обострилось из-за коронавируса», — пишет Life.ru.

По данным источника, лечение Станислава Сырского обошлось примерно в 2,5 миллиона рублей. Расходы взял на себя Александр Сырский. После сообщений о тяжелом состоянии отца он связался с родственниками, несмотря на длительное отсутствие общения и политические разногласия.

Сейчас мужчина передвигается на инвалидной коляске и ежедневно проходит курс реабилитации. Врачи отмечают положительную динамику — пациент чувствует себя значительно лучше и готовится к возвращению домой. После выписки он вместе с супругой отправится в родной Владимир, где продолжит восстановление под наблюдением специалистов.

В июле главком ВСУ Александр Сырский организовал лечение своих родителей в Москве, перечислив на эти цели около одного миллиона рублей. Сырский возобновил контакты с родителями после того, как стало известно об ухудшении состояния здоровья его 86-летнего отца Станислава. Первоначально лечение проводилось во Владимире, однако из-за отсутствия значительного прогресса родителей было решено перевезти в Подмосковье для прохождения курса реабилитации.

