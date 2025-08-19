19 августа 2025

В ЯНАО загорелась гостиница

Пожарные тушат деревянную гостиницу в Тазовском
В селе Газ-Сале горит деревянная гостиница
В селе Газ-Сале, включенном в состав Тазовского на правах отдаленного района, утром 20 августа загорелась деревянная гостиница. Об этом сообщают в противопожарной службе Ямала.

«В пожарную часть cела Газ-Сале поступило сообщение о пожаре в двухэтажном, деревянном здании гостиницы, расположенной по улице Подшибякина. На место выехали подразделения Противопожарной службы округа. На данный момент идет тушение пожара», — сообщает противопожарная служба ЯНАО на официальном сайте. Подробности выясняются.

