В ЯНАО загорелась гостиница

В селе Газ-Сале горит деревянная гостиница
В селе Газ-Сале, включенном в состав Тазовского на правах отдаленного района, утром 20 августа загорелась деревянная гостиница. Об этом сообщают в противопожарной службе Ямала.
«В пожарную часть cела Газ-Сале поступило сообщение о пожаре в двухэтажном, деревянном здании гостиницы, расположенной по улице Подшибякина. На место выехали подразделения Противопожарной службы округа. На данный момент идет тушение пожара», — сообщает противопожарная служба ЯНАО на официальном сайте. Подробности выясняются.
