19 августа 2025

У Екатеринбурга появится свой сайт для туристов

Для Екатеринбурга создадут сайт, помогающий туристам ориентироваться в городе, выбирать досуг и планировать посещение достопримечательностей. Об этом на заседании правления Уральской ассоциации туризма рассказал директор МКУ «Столица Урала» Артем Гагауз, передает корреспондент URA.RU.

«До конца года планируем запустить сайт для туристов. Он будет отвечать всем требованиям, запросам туриста, можно будет посмотреть маршрут, где поесть», — пояснил Гагауз.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас — развивать Екатеринбург. В будущем, вероятно, в регионе также может появиться маршрут по образовательному туризму.

