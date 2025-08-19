19 августа 2025

Свердловчанина лишили водительских прав из-за болезни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Диагностированную болезнь выявили после нападения водителя на полицейского
Диагностированную болезнь выявили после нападения водителя на полицейского Фото:

В Тавде (Свердловская область) у местного жителя отсудили водительские права. Дело в том, что мужчина страдает заболеванием, которое по медицинским показаниям запрещает водить автомобиль, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«В ходе изучения уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов) установлено, что у фигуранта дела диагностировано заболевание, наличие которого по медицинским противопоказаниям препятствует безопасному управлению транспортными средствами», — пояснили там. При этом у мужчины были права на категории «В», «В1», «С», «С1», «М».

Чтобы добиться лишения прав, прокуратура направила иск в Тавдинский горсуд. Там удовлетворил исковые требования прокурора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тавде (Свердловская область) у местного жителя отсудили водительские права. Дело в том, что мужчина страдает заболеванием, которое по медицинским показаниям запрещает водить автомобиль, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «В ходе изучения уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов) установлено, что у фигуранта дела диагностировано заболевание, наличие которого по медицинским противопоказаниям препятствует безопасному управлению транспортными средствами», — пояснили там. При этом у мужчины были права на категории «В», «В1», «С», «С1», «М». Чтобы добиться лишения прав, прокуратура направила иск в Тавдинский горсуд. Там удовлетворил исковые требования прокурора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...