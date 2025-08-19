Комсомолец, банкир, политик: что известно о задержанном челябинском экс-замгубернатора Уфимцеве

В аэропорту Челябинска задержан бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев. Что известно об одном из ключевых соратников бывшего главы региона Михаила Юревича вспоминает URA.RU.
Из школы в ВЛКСМ, из банка в политику
Александр Уфимцев родился 11 октября 1960 года в станице Гиагинская Краснодарского края. Высшее образование получил в Челябинске. Местный пединститут — точнее, его исторический факультет, — считался, помимо прочего, кузницей комсомольских и партийных кадров. Что, собственно, и подтвердил своим примером будущий вице-губернатор.
В 1983 году Уфимцев получил диплом учителя истории. В 1985-1990 годах работал в Советском райкоме и Челябинском обкоме ВЛКСМ, последующие девять лет в коммерческих банках («Форум-банк», Комзембанк, «Тверьуниверсал-банк» и «Промстройбанк». В 1999, 2003 и 2005 годах руководил избирательными кампаниями Михаила Юревича и челябинского губернатора Петра Сумина. В 2004-2005 годах был коммерческим директором издательского дома «Вечерний Челябинск», а там подоспела победа Михаила Юревича на выборах главы города.
Был вице-мэром, стал вице-губернатором
Уфимцев стал вице-мэром Челябинска, где и проработал с мая 2005 по май 2010 года. После того, как его шеф сел в кресло губернатора региона также стал его заместителем, курируя аппарат правительства области. Уволился с госслужбы после конфликта с Юревичем в апреле 2013 года. Впрочем, тогда Юревич рассорился практически со всеми своими старыми соратниками, которые помогли ему взойти на вершину власти.
Коттеджное дело
В ноябре 2016-го силовики возбудили уголовное дело о коттеджном поселке на берегу заповедного озера Увильды. Как выяснилось, земля под него была оформлена с нарушениями. По документам в 2009 году там собирались строить детский лагерь, но вместо него стали возводить дачный поселок для чиновников и бизнесменов.
Ниточки от задержанного главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина потянулись к другим чиновникам, действующим и бывшим. В том числе и к Уфимцеву, который на момент аферы был замглавы Челябинска. Экс-сотрудник минэкологии региона Илья Пруцких, который дал показания на Уфимцева, заявил, что действовал по его указанию.
Следствие объявило Уфимцева в федеральный розыск и по линии Интерпола. Адвокат экс-чиновника Иван Черняков возражал против ареста. Он заявил, что его подзащитный не скрывается от следствия, а проходит лечение в Израиле, и представил суду медицинские документы. Кроме того, по словам Чернякова, Уфимцев давно не занимал никаких должностей и не может влиять на свидетелей. Так или иначе, следы его потерялись в Израиле, и заочный арест семь лет оставался заочным.
