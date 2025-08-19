19 августа 2025

В Перми советскую комедию «Любовь и голуби» перенесли на театральную сцену

Театр «У моста» в Перми покажет комедию «Любовь и голуби» (12+)
Служба новостей «URA.RU»
Театр «У моста» открывает сезон
Театр «У моста» открывает сезон Фото:

Пермский театр «У моста» 23 августа открывает сезон. Первым спектаклем станет «Любовь и голуби» (12+). Что еще покажет труппа в ближайшие дни – в афише URA.RU.

23 августа

«Любовь и голуби» (12+)

Лирическая комедия, которая знакома всем по одноименному советскому фильму теперь на театральной сцене. «Невероятно смешная и одновременно трогательная история Любви, Измены и Прощения. Любимые герои, народный юмор, музыкальные хиты 80-х и зажигательные танцы никого не оставят равнодушным», — обещают в театре «У моста». Показы пройдут в 14:00 и 18:00. Билет остался один.

25 августа

«Райские яблоки» (12+)

Спектакль «Райские яблоки» Дома Высоцкого на Таганке в исполнении заслуженной артистки РФ Людмилы Татаровой и актера Алексея Зыкова рассказывает о жизни и творчестве Владимира Высоцкого через воспоминания женщин, которые были к нему ближе всех: Аллы Демидовой, Людмилы Абрамовой и Марины Влади. В спектакле звучит более двадцати песен Высоцкого. В Перми на сцене театра «У моста» показы пройдут 25 августа в 19:00 и 21:30.

26 августа

«Замок Рейвенскрофт» (16+)

Это детектив в постановке худрука театра «У моста» Сергея Федотова. В центре сюжета пять женщин, труп молодого мужчины и эксцентричный инспектор полиции, который пытается распутать это убийство. Увидеть можно во вторник и в среду в 19:00.

