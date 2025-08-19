В Перми советскую комедию «Любовь и голуби» перенесли на театральную сцену

Пермский театр «У моста» 23 августа открывает сезон. Первым спектаклем станет «Любовь и голуби» (12+). Что еще покажет труппа в ближайшие дни – в афише URA.RU.
23 августа
«Любовь и голуби» (12+)
Лирическая комедия, которая знакома всем по одноименному советскому фильму теперь на театральной сцене. «Невероятно смешная и одновременно трогательная история Любви, Измены и Прощения. Любимые герои, народный юмор, музыкальные хиты 80-х и зажигательные танцы никого не оставят равнодушным», — обещают в театре «У моста». Показы пройдут в 14:00 и 18:00. Билет остался один.
25 августа
«Райские яблоки» (12+)
Спектакль «Райские яблоки» Дома Высоцкого на Таганке в исполнении заслуженной артистки РФ Людмилы Татаровой и актера Алексея Зыкова рассказывает о жизни и творчестве Владимира Высоцкого через воспоминания женщин, которые были к нему ближе всех: Аллы Демидовой, Людмилы Абрамовой и Марины Влади. В спектакле звучит более двадцати песен Высоцкого. В Перми на сцене театра «У моста» показы пройдут 25 августа в 19:00 и 21:30.
26 августа
«Замок Рейвенскрофт» (16+)
Это детектив в постановке худрука театра «У моста» Сергея Федотова. В центре сюжета пять женщин, труп молодого мужчины и эксцентричный инспектор полиции, который пытается распутать это убийство. Увидеть можно во вторник и в среду в 19:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!